اتحاد الفلاحين يعقد مؤتمره الوطني من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر

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قرر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقد المؤتمر الوطني للاتحاد من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر (جنوب غرب البلاد).
ودعا المجلس المركزي للاتحاد، في ختام اجتماعه الدوري، امس الاربعاء، بمدينة سيدي بوزيد، المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد، قريبا، لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة إزاء تمادي سلطة الاشراف في تجاهل المطالب المشروعة للفلاحين على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه .
وأوصى المجلس بمراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد ودعوة الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.
ودعا المجلس الى الاسراع بحل إشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.
كما اكدت المنظمة الفلاحية عن انشغالها لما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددة الدعوة لإحداث صندوق الصحة الحيوانية.
واوصى في ذات المضمار بأحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والعمل على الحد من المسالك الموازية والاسواق السوداء.
قرر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقد المؤتمر الوطني للاتحاد من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر (جنوب غرب البلاد).
ودعا المجلس المركزي للاتحاد، في ختام اجتماعه الدوري، امس الاربعاء، بمدينة سيدي بوزيد، المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد، قريبا، لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة إزاء تمادي سلطة الاشراف في تجاهل المطالب المشروعة للفلاحين على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه .
وأوصى المجلس بمراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد ودعوة الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.
ودعا المجلس الى الاسراع بحل إشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.
كما اكدت المنظمة الفلاحية عن انشغالها لما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددة الدعوة لإحداث صندوق الصحة الحيوانية.
واوصى في ذات المضمار بأحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والعمل على الحد من المسالك الموازية والاسواق السوداء.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-