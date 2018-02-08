اتحاد الفلاحين يعقد مؤتمره الوطني من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر

قرر المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقد المؤتمر الوطني للاتحاد من 8 الى 11 ماي 2018 بتوزر (جنوب غرب البلاد).

ودعا المجلس المركزي للاتحاد، في ختام اجتماعه الدوري، امس الاربعاء، بمدينة سيدي بوزيد، المكتب التنفيذي الموسع الى الانعقاد، قريبا، لتدارس وسائل التحرك وآليات التصعيد المتاحة إزاء تمادي سلطة الاشراف في تجاهل المطالب المشروعة للفلاحين على غرار نشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول نقص البذور الممتازة ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه .

وأوصى المجلس بمراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد ودعوة الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين.

ودعا المجلس الى الاسراع بحل إشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.

كما اكدت المنظمة الفلاحية عن انشغالها لما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب مجددة الدعوة لإحداث صندوق الصحة الحيوانية.

واوصى في ذات المضمار بأحكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والعمل على الحد من المسالك الموازية والاسواق السوداء.