امكانية لترحيل منصف الماطري من فرنسا الى تونس وقريبا حكم صدور قضائي

أفاد مصدر من وزارة العدل أنه يمكن أن يتم ترحيل منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فرنسا الى تونس .واضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس ان النيابة العامة الفرنسية أيدت أمس الاربعاء قرار ترحيل منصف الماطري الى تونس مضيفا ان دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف الفرنسية ستصدر حكما نهائيا بهذا الخصوص في 28 فيفري 2018.

يذكر أن منصف الماطري (83 سنة) الذي وصل الى فرنسا سنة 2011 كان محل بطاقة جلب دولية صادرة من تونس وقد تم ايقافه بميناء مرسيليا اثر اجراء عملية مراقبة وثائق لدى وصول مركب ترفيهي كان على متنه .

وكان حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر في سنة 2011 بطاقة جلب دولية ضد منصف الماطري في اطار التحقيقات المفتوحة حول املاك الرئيس بن علي واقاربه .

كما تتم محاكمة منصف الماطري من اجل "تبييض اموال " واستغلال علاقات قرابة من اجل تحقيق منفعة والاستفادة من صفقات وعقارات ومشاريع تجارية دون احترام الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها.