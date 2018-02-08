امكانية لترحيل منصف الماطري من فرنسا الى تونس وقريبا حكم صدور قضائي

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أفاد مصدر من وزارة العدل أنه يمكن أن يتم ترحيل منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فرنسا الى تونس .واضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس ان النيابة العامة الفرنسية أيدت أمس الاربعاء قرار ترحيل منصف الماطري الى تونس مضيفا ان دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف الفرنسية ستصدر حكما نهائيا بهذا الخصوص في 28 فيفري 2018.
يذكر أن منصف الماطري (83 سنة) الذي وصل الى فرنسا سنة 2011 كان محل بطاقة جلب دولية صادرة من تونس وقد تم ايقافه بميناء مرسيليا اثر اجراء عملية مراقبة وثائق لدى وصول مركب ترفيهي كان على متنه .
وكان حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر في سنة 2011 بطاقة جلب دولية ضد منصف الماطري في اطار التحقيقات المفتوحة حول املاك الرئيس بن علي واقاربه .
كما تتم محاكمة منصف الماطري من اجل "تبييض اموال " واستغلال علاقات قرابة من اجل تحقيق منفعة والاستفادة من صفقات وعقارات ومشاريع تجارية دون احترام الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها.
أفاد مصدر من وزارة العدل أنه يمكن أن يتم ترحيل منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من فرنسا الى تونس .واضاف المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس ان النيابة العامة الفرنسية أيدت أمس الاربعاء قرار ترحيل منصف الماطري الى تونس مضيفا ان دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف الفرنسية ستصدر حكما نهائيا بهذا الخصوص في 28 فيفري 2018.
يذكر أن منصف الماطري (83 سنة) الذي وصل الى فرنسا سنة 2011 كان محل بطاقة جلب دولية صادرة من تونس وقد تم ايقافه بميناء مرسيليا اثر اجراء عملية مراقبة وثائق لدى وصول مركب ترفيهي كان على متنه .
وكان حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر في سنة 2011 بطاقة جلب دولية ضد منصف الماطري في اطار التحقيقات المفتوحة حول املاك الرئيس بن علي واقاربه .
كما تتم محاكمة منصف الماطري من اجل "تبييض اموال " واستغلال علاقات قرابة من اجل تحقيق منفعة والاستفادة من صفقات وعقارات ومشاريع تجارية دون احترام الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-