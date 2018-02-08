شرطة جدّة تقتل سعوديا ترجّل عاريا من سيارته بسلاح رشاش

قتلت شرطة جدّة، صباح اليوم، سعوديا عمره 36 عاماً حاول إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية من سلاح رشاش كان يحمله عندما ترجّل من سيارته بحي الرحاب بجدة عارياً.

وكشفت مصادر وفقا لموقع سبق أن الشخص المقتول كتب على سيارته: “أرغب في القتل أو الانتحار”، وكان يحمل رشاشاً حاول إطلاق أعيرة نارية منه.