كاس الاتحاد الافريقي: منافس اتحاد بنقردان يصل اليوم الى تونس

يحل فريق هلال جوبا السوداني اليوم الخميس بتونس لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام اتحاد بنقردان وذلك يوم السبت 10 فيفري الجاري بملعب بنقردان انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.

وكان اتحاد بنقردان اعلن على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان فريق هلال جوبا السوداني راسل امس الاربعاء الجامعة التونسية لكرة القدم واعلمها انه سيصل اليوم الى تونس لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي وذلك بعد شكوك حامت حول امكانية مشاركته بسبب عدم تلقي الفريق اي رد او اشعار من جانبه في ما يتعلق ببرنامج رحلته وتاكيد قدومه حسب ما صرح به مدرب الاتحاد سمير السليمي في تصريح ل"وات".

وافاد السليمي في هذا الصدد " لقد اتصلنا بالمنافس منذ يوم الاثنين للقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بتنقله من تونس الى جربة وترتيبات الاقامة والتمارين لكننا لم نتحصل الى حد الان على اية اجابة".

واكد ان الفريق بصدد الاعداد لهذا الموعد الهام في مشاركته القارية الاولى رغم غياب بعض العناصر الاساسية على غرار قائد الفريق ياسين بوفالغة والمدافع محمد امين بن اسماعيل والمهاجمين خالد يحيي ولسعد الجزيري الذين تبقى مشاركتهم في لقاء السبت مستبعدة.

واوضح انه لا يملك اية فكرة عن فريق هلال جوبا معربا عن اسفه لخروج الفريق من الدور السادس عشر لكاس تونس امام النادي الصفاقسي (0-4) مشددا على ان الهدف الاول للفريق هذا الموسم هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.

وللتذكير ستجرى المباراة بادارة الحكم المصري محمود زكريا محمد.