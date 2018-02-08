كاس الاتحاد الافريقي: منافس اتحاد بنقردان يصل اليوم الى تونس

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يحل فريق هلال جوبا السوداني اليوم الخميس بتونس لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام اتحاد بنقردان وذلك يوم السبت 10 فيفري الجاري بملعب بنقردان انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.
وكان اتحاد بنقردان اعلن على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان فريق هلال جوبا السوداني راسل امس الاربعاء الجامعة التونسية لكرة القدم واعلمها انه سيصل اليوم الى تونس لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي وذلك بعد شكوك حامت حول امكانية مشاركته بسبب عدم تلقي الفريق اي رد او اشعار من جانبه في ما يتعلق ببرنامج رحلته وتاكيد قدومه حسب ما صرح به مدرب الاتحاد سمير السليمي في تصريح ل"وات".
وافاد السليمي في هذا الصدد " لقد اتصلنا بالمنافس منذ يوم الاثنين للقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بتنقله من تونس الى جربة وترتيبات الاقامة والتمارين لكننا لم نتحصل الى حد الان على اية اجابة".
واكد ان الفريق بصدد الاعداد لهذا الموعد الهام في مشاركته القارية الاولى رغم غياب بعض العناصر الاساسية على غرار قائد الفريق ياسين بوفالغة والمدافع محمد امين بن اسماعيل والمهاجمين خالد يحيي ولسعد الجزيري الذين تبقى مشاركتهم في لقاء السبت مستبعدة.
واوضح انه لا يملك اية فكرة عن فريق هلال جوبا معربا عن اسفه لخروج الفريق من الدور السادس عشر لكاس تونس امام النادي الصفاقسي (0-4) مشددا على ان الهدف الاول للفريق هذا الموسم هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.
وللتذكير ستجرى المباراة بادارة الحكم المصري محمود زكريا محمد.
يحل فريق هلال جوبا السوداني اليوم الخميس بتونس لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام اتحاد بنقردان وذلك يوم السبت 10 فيفري الجاري بملعب بنقردان انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا.
وكان اتحاد بنقردان اعلن على صفحته الرسمية على الفايسبوك ان فريق هلال جوبا السوداني راسل امس الاربعاء الجامعة التونسية لكرة القدم واعلمها انه سيصل اليوم الى تونس لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد الافريقي وذلك بعد شكوك حامت حول امكانية مشاركته بسبب عدم تلقي الفريق اي رد او اشعار من جانبه في ما يتعلق ببرنامج رحلته وتاكيد قدومه حسب ما صرح به مدرب الاتحاد سمير السليمي في تصريح ل"وات".
وافاد السليمي في هذا الصدد " لقد اتصلنا بالمنافس منذ يوم الاثنين للقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بتنقله من تونس الى جربة وترتيبات الاقامة والتمارين لكننا لم نتحصل الى حد الان على اية اجابة".
واكد ان الفريق بصدد الاعداد لهذا الموعد الهام في مشاركته القارية الاولى رغم غياب بعض العناصر الاساسية على غرار قائد الفريق ياسين بوفالغة والمدافع محمد امين بن اسماعيل والمهاجمين خالد يحيي ولسعد الجزيري الذين تبقى مشاركتهم في لقاء السبت مستبعدة.
واوضح انه لا يملك اية فكرة عن فريق هلال جوبا معربا عن اسفه لخروج الفريق من الدور السادس عشر لكاس تونس امام النادي الصفاقسي (0-4) مشددا على ان الهدف الاول للفريق هذا الموسم هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الاولى.
وللتذكير ستجرى المباراة بادارة الحكم المصري محمود زكريا محمد.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-