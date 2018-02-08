القيروان: المقاولون يطالبون بصرف مستحقاتهم وتوفير مادة الحديد

الشروق اون لاين - مكتب القيروان - جمال الدين الذهبي

نفذ عدد من المقاولين وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 8 فيفري 2018 أمام مقر ولاية القيروان طالبوا خلالها والي الجهة بالتدخل والإذن بالإسراع بصرف المستحقات المالية للبعض منهم والمتأخرة منذ ستة أشهر, مدهم بشهادة للاستظهار بها للمصالح المعنية لإيقاف خطايا التأخير المطالبون بدفعها بسبب إضرابات عمال مقاطع الحجارة ومقالع الرمال وتوقفها عن العمل هذا بالإضافة إلى التشكي من عدم توفر مادة الحديد في السوق حسب تصريح أسامة الماجري عضو نقابة المقاولين الذي أضاف أن لقاءا جمعهم بوالي الجهة يوم 26 أكتوبر 2017 طرحوا خلاله مشاكلهم ومطالبهم لكن لا شيء تحقق إلى اليوم.