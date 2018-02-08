منزل بورقيبة: اتصالات تونس تفتتح فضاء تجاري جديد من الجيل الرابع

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افتتحت شركة اتصالات تونس اليوم بمدينة منزل بورقيبة فضاء تجاري جديد بالمنطقة من الجيل الرابع، وذلك في موكب تولى الاشراف عليه السيد محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام للمؤسسة بحضور ثلة من ابناء المشغل الاول لشبكات الاتصالات ببلادنا وعدد من اطارات المنطقة.
وقال السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس ان الفضاء الجديد تم تهيئته بحوالي 200 ا د وبمواصفات عصرية ومدروسة جيدا من قبل كوادر الشركة ، ويهدف بالاساس لمزيد تفعيل والرفع من جودة خدمات الشركة المقدمة للحريف من كل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية عموما ،حيث سيقدم خدماته لحوالي 42 الف حريف بالمنطقة وما جاورها.
مبينا ان الفضاء الجديد بمنزل بورقيبة هو الفضاء الرابع الذي يتم تهيئته من جديد ضمن الاستراتيجية المعدة للغرض من فضاءات الجيل الرابع للخدمات بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة قريبا وبذات المواصفات والجودة العالية .
ومن ناحيته اشار السيد فوزي سالم المدير الجهوي لاتصالات تونس ببنزرت ان الشركة تظم 7 فضاءات تجارية بولاية بنزرت منها اربعة تم تاهيلها وجاري العمل عل ى البقية ال ى جانب برمجة احداثات جديدة في اكثر من منطقة بالجهة .
ملاحظا ان مشاريع الشركة تم انجازها بنسبة فاقت الـ95 بالمائة خلال السنتين المنقضيتين2016/ 2017 بقيمة مالية بلغت 12.5 م د بينما سيتم التركيز خلال السنة الجارية 2018 الى مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع توازي اعتماداتها 6 م د .
يشار ان الفضاء التجاري الجديد بمنزل بورقيبة يظم الى جانب العرض السلس لمختلف خدمات الشركة المقدمة للحرفاء فضاء مفتوح للانترنيت وغيرها من المرافق ذات الجودة العالية .
مع العلم ان السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس كان تولى بذات الزيارة لولاية بنزرت الاطلاع على ظروف ونسق العمل بمختلف الفضاءات التجارية للشركة بالجهة.
افتتحت شركة اتصالات تونس اليوم بمدينة منزل بورقيبة فضاء تجاري جديد بالمنطقة من الجيل الرابع، وذلك في موكب تولى الاشراف عليه السيد محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام للمؤسسة بحضور ثلة من ابناء المشغل الاول لشبكات الاتصالات ببلادنا وعدد من اطارات المنطقة.
وقال السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس ان الفضاء الجديد تم تهيئته بحوالي 200 ا د وبمواصفات عصرية ومدروسة جيدا من قبل كوادر الشركة ، ويهدف بالاساس لمزيد تفعيل والرفع من جودة خدمات الشركة المقدمة للحريف من كل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية عموما ،حيث سيقدم خدماته لحوالي 42 الف حريف بالمنطقة وما جاورها.
مبينا ان الفضاء الجديد بمنزل بورقيبة هو الفضاء الرابع الذي يتم تهيئته من جديد ضمن الاستراتيجية المعدة للغرض من فضاءات الجيل الرابع للخدمات بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة قريبا وبذات المواصفات والجودة العالية .
ومن ناحيته اشار السيد فوزي سالم المدير الجهوي لاتصالات تونس ببنزرت ان الشركة تظم 7 فضاءات تجارية بولاية بنزرت منها اربعة تم تاهيلها وجاري العمل عل ى البقية ال ى جانب برمجة احداثات جديدة في اكثر من منطقة بالجهة .
ملاحظا ان مشاريع الشركة تم انجازها بنسبة فاقت الـ95 بالمائة خلال السنتين المنقضيتين2016/ 2017 بقيمة مالية بلغت 12.5 م د بينما سيتم التركيز خلال السنة الجارية 2018 الى مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع توازي اعتماداتها 6 م د .
يشار ان الفضاء التجاري الجديد بمنزل بورقيبة يظم الى جانب العرض السلس لمختلف خدمات الشركة المقدمة للحرفاء فضاء مفتوح للانترنيت وغيرها من المرافق ذات الجودة العالية .
مع العلم ان السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس كان تولى بذات الزيارة لولاية بنزرت الاطلاع على ظروف ونسق العمل بمختلف الفضاءات التجارية للشركة بالجهة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-