الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 08 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
منزل بورقيبة: اتصالات تونس تفتتح فضاء تجاري جديد من الجيل الرابع
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الشروق أون لاين
منزل بورقيبة: اتصالات تونس تفتتح فضاء تجاري جديد من الجيل الرابع
08 فيفري 2018 | 13:26

افتتحت شركة اتصالات تونس اليوم بمدينة منزل بورقيبة فضاء تجاري جديد بالمنطقة من الجيل الرابع، وذلك في موكب تولى الاشراف عليه السيد محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام للمؤسسة بحضور ثلة من ابناء المشغل الاول لشبكات الاتصالات ببلادنا وعدد من اطارات المنطقة.
وقال السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس ان الفضاء الجديد تم تهيئته بحوالي 200 ا د وبمواصفات عصرية ومدروسة جيدا من قبل كوادر الشركة ، ويهدف بالاساس لمزيد تفعيل والرفع من جودة خدمات الشركة المقدمة للحريف من كل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية عموما ،حيث سيقدم خدماته لحوالي 42 الف حريف بالمنطقة وما جاورها.
مبينا ان الفضاء الجديد بمنزل بورقيبة هو الفضاء الرابع الذي يتم تهيئته من جديد ضمن الاستراتيجية المعدة للغرض من فضاءات الجيل الرابع للخدمات بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة قريبا وبذات المواصفات والجودة العالية .
ومن ناحيته اشار السيد فوزي سالم المدير الجهوي لاتصالات تونس ببنزرت ان الشركة تظم 7 فضاءات تجارية بولاية بنزرت منها اربعة تم تاهيلها وجاري العمل عل ى البقية ال ى جانب برمجة احداثات جديدة في اكثر من منطقة بالجهة .
ملاحظا ان مشاريع الشركة تم انجازها بنسبة فاقت الـ95 بالمائة خلال السنتين المنقضيتين2016/ 2017 بقيمة مالية بلغت 12.5 م د بينما سيتم التركيز خلال السنة الجارية 2018 الى مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع توازي اعتماداتها 6 م د .
يشار ان الفضاء التجاري الجديد بمنزل بورقيبة يظم الى جانب العرض السلس لمختلف خدمات الشركة المقدمة للحرفاء فضاء مفتوح للانترنيت وغيرها من المرافق ذات الجودة العالية .
مع العلم ان السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس كان تولى بذات الزيارة لولاية بنزرت الاطلاع على ظروف ونسق العمل بمختلف الفضاءات التجارية للشركة بالجهة.

تقرؤون أيضا
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018 السّاعة 22:14
أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة صفاقس 1 وصفاقس 2 ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب...
المزيد >>
السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018 السّاعة 22:00
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 متهمين في مدينة الرياض.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الشروق أون لاين
منزل بورقيبة: اتصالات تونس تفتتح فضاء تجاري جديد من الجيل الرابع
08 فيفري 2018 | 13:26

افتتحت شركة اتصالات تونس اليوم بمدينة منزل بورقيبة فضاء تجاري جديد بالمنطقة من الجيل الرابع، وذلك في موكب تولى الاشراف عليه السيد محمد فاضل كريم الرئيس المدير العام للمؤسسة بحضور ثلة من ابناء المشغل الاول لشبكات الاتصالات ببلادنا وعدد من اطارات المنطقة.
وقال السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس ان الفضاء الجديد تم تهيئته بحوالي 200 ا د وبمواصفات عصرية ومدروسة جيدا من قبل كوادر الشركة ، ويهدف بالاساس لمزيد تفعيل والرفع من جودة خدمات الشركة المقدمة للحريف من كل الفئات العمرية والمهنية والاجتماعية عموما ،حيث سيقدم خدماته لحوالي 42 الف حريف بالمنطقة وما جاورها.
مبينا ان الفضاء الجديد بمنزل بورقيبة هو الفضاء الرابع الذي يتم تهيئته من جديد ضمن الاستراتيجية المعدة للغرض من فضاءات الجيل الرابع للخدمات بولاية بنزرت بعد فضاءات باب ماطر والمدينة والكورنيش ببنزرت في انتظار الانطلاق في تهيئة فضاء مدينة جرزونة قريبا وبذات المواصفات والجودة العالية .
ومن ناحيته اشار السيد فوزي سالم المدير الجهوي لاتصالات تونس ببنزرت ان الشركة تظم 7 فضاءات تجارية بولاية بنزرت منها اربعة تم تاهيلها وجاري العمل عل ى البقية ال ى جانب برمجة احداثات جديدة في اكثر من منطقة بالجهة .
ملاحظا ان مشاريع الشركة تم انجازها بنسبة فاقت الـ95 بالمائة خلال السنتين المنقضيتين2016/ 2017 بقيمة مالية بلغت 12.5 م د بينما سيتم التركيز خلال السنة الجارية 2018 الى مواصلة تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للحريف من حيث الربط بالشبكات السلكية او اللاسلكية ضمن مشاريع توازي اعتماداتها 6 م د .
يشار ان الفضاء التجاري الجديد بمنزل بورقيبة يظم الى جانب العرض السلس لمختلف خدمات الشركة المقدمة للحرفاء فضاء مفتوح للانترنيت وغيرها من المرافق ذات الجودة العالية .
مع العلم ان السيد فاضل كريم الرئيس المدير العام لاتصالات تونس كان تولى بذات الزيارة لولاية بنزرت الاطلاع على ظروف ونسق العمل بمختلف الفضاءات التجارية للشركة بالجهة.

تقرؤون أيضا
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018 السّاعة 22:14
أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة صفاقس 1 وصفاقس 2 ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب...
المزيد >>
السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018 السّاعة 22:00
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 متهمين في مدينة الرياض.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿