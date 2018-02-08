منزل بورقيبة: اختناق عاملات في تسرب غاز

اصيب حوالي 50 عاملا وعاملة بمصنع خياطة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، اليوم الخميس، بحالات اغماء تطلبت نقلهم الى المستشفى الجهوي لتلقي الاسعافات الضرورية، وفق ما اكده مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وبين ذات المصدر ان "المصالح المعنية (الحماية المدنية والصحية والامنية) تمكنت من اسعاف الجميع، دون تسجيل مضاعفات في حالتهم الصحية"، واضاف انهم "غادروا المستشفى بعد التاكد من سلامتهم"، واضاف ان العملة والعاملات رجحوا ان تكون حالات الاغماء "بسبب تسرب غازي بالمصنع".

يشار الى ان المصالح الامنية والفنية ذات العلاقة بالبحث والتقصي، باشرت العمل لمعرفة اسباب حالات الاغماء.