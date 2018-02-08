القصرين: حريق جديد في مبيت المدرسة الاعدادية ببوزقام

الشروق اون لاين- صلاح حقي

نشب صباح اليوم بمبيت المدرسة الاعدادية ببوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية تم السيطرة عليه من قبل اطارات المعهد وقد خلّف الحريق اضرار في الحشايا الموجودة بالمبيت.