سيدي بوزيد: المعلمون النواب يحتجون

سيدي بوزيد – الشروق اون لاين- قيس عماري

نظم اليوم عدد من المعلمين النواب بحهة سيدي بوزيد مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مقر المندوبية الجهوية للتربية وجابت الطريق الرئيسية احتجاجا على اقدام الوزارة على الخصم من اجورهم المهنية.

وعبر المشاركون في المسيرة عن مقاطتهم الإختبار المزمع اجراءه و طالبوا بصرف مستحقاتهم المتخلدة لدى المندوبية و التسريع في انتداب النواب و تسوية وضعيتهم.