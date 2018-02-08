راضي المدب يدعو الحكومة الى ايجاد حلول عاجلة لتجاوز ازمة تصنيف تونس

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اعتبر الخبير المالي والاقتصادي راضي المدب، ان قرار تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو قرار سياسي بالاساس وهو وارد منذ سنوات. واضاف، المدب، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، الخميس ،ان التعامل السياسي مع هذا القرار لم يكن في مستوى التحديات والمشاكل التي تمر بها تونس بل اقتصر على اعلان النوايا ،مقترحا بعض الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الإقتصادية في البلاد.
واكد في، سياق متصل، على ضرورة العودة الى العمل والانتاج في عديد القطاعات حيث من غير المعقول تعطيل انتاج الفسفاط في الحوض المنجمي، داعيا الى تجاوز سياسة التوافقات التي تعطي أكلها من الناحية السياسية لكن من الناحية الإقتصادية لا تجدي نفعا، وفق تعبيره.
وشدد، المدب على إيجاد حلول سريعة لمشاكل الصناديق الإجتماعية المفلسة والمكلفة للدولة والمجموعة الوطنية والتي تنذر بخطر إمكانية عدم دفع جرايات التقاعد للسنوات القادمة ،مطالبا بوضع المشاكل الإقتصادية الهيكلية على الطاولة ومعالجتها بطريقة مهنية وليس عن طريق التوافق الذي يغطي على المشاكل ويتركها لمن سيأتي من بعد بهدف ربح الوقت، حسب قوله.
واوضح، في السياق ذاته، أن مسألة تبييض الاموال تابعة للجنة التحاليل المالية التي يتراسها محافظ البنك المركزي وهي مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات من اجل التصدي لمثل هذه المسائل الخطيرة .
اعتبر الخبير المالي والاقتصادي راضي المدب، ان قرار تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو قرار سياسي بالاساس وهو وارد منذ سنوات. واضاف، المدب، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، الخميس ،ان التعامل السياسي مع هذا القرار لم يكن في مستوى التحديات والمشاكل التي تمر بها تونس بل اقتصر على اعلان النوايا ،مقترحا بعض الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الإقتصادية في البلاد.
واكد في، سياق متصل، على ضرورة العودة الى العمل والانتاج في عديد القطاعات حيث من غير المعقول تعطيل انتاج الفسفاط في الحوض المنجمي، داعيا الى تجاوز سياسة التوافقات التي تعطي أكلها من الناحية السياسية لكن من الناحية الإقتصادية لا تجدي نفعا، وفق تعبيره.
وشدد، المدب على إيجاد حلول سريعة لمشاكل الصناديق الإجتماعية المفلسة والمكلفة للدولة والمجموعة الوطنية والتي تنذر بخطر إمكانية عدم دفع جرايات التقاعد للسنوات القادمة ،مطالبا بوضع المشاكل الإقتصادية الهيكلية على الطاولة ومعالجتها بطريقة مهنية وليس عن طريق التوافق الذي يغطي على المشاكل ويتركها لمن سيأتي من بعد بهدف ربح الوقت، حسب قوله.
واوضح، في السياق ذاته، أن مسألة تبييض الاموال تابعة للجنة التحاليل المالية التي يتراسها محافظ البنك المركزي وهي مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات من اجل التصدي لمثل هذه المسائل الخطيرة .
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-