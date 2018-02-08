مونبليي الفرنسي يمدد عقد التونسي محمد السويسي الى غاية 2020

اعلن نادي مونبيليي الفرنسي لكرة اليد انه تم تمديد عقد اللاعب التونسي محمد السويسي لموسمين اضافيين وذلك الى غاية 2020. واورد متصدر بطولة كرة اليد الفرنسية على موقعه الرسمي على الانترنات ان محمد السويسي سيبقى في صفوف مونبيليي الى غاية 2020 موضحا خلال ان امكانية التعاقد مع السويسي لموسمين اخرين اصبحت حقيقة. واشار مدرب الفريق باتريس كانايي في ندوة صحفية ان محمد السويسي كان خيارا هاما ولكنه ناجحا.

واضاف الموقع ان الفريق يعول كثيرا على خدمات الظهير الايسر محمد السويسي المتوج حديثا بذهبية بطولة افريقيا للأمم للعبة في قادم الايام.