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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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المزطورية: العثور على جثة شاب تتدلى من شجرة‎ في مقبرة
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القضائي
المزطورية: العثور على جثة شاب تتدلى من شجرة‎ في مقبرة
08 فيفري 2018 | 12:21

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

عثرت، منذ قليل، عائلة بمنطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية على جثة ابنها تتدلى من شجرة بمقبرة تبعد عن المنزل حوالي 1 كلم. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، فان الضحية وهو في العشرينات من عمره قد عمد الى الانتحار شنقا لأسباب لا تزال مجهولة. ولا يزال اعوان الحرس الوطني والحماية المدنية متواجدين، حاليا، على عين المكان في انتظار اذن وكيل الجمهورية لرفع الجثة بعد معاينتها وتحويلها الى التشريح.

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المزطورية: العثور على جثة شاب تتدلى من شجرة‎ في مقبرة
08 فيفري 2018 | 12:21

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

عثرت، منذ قليل، عائلة بمنطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية على جثة ابنها تتدلى من شجرة بمقبرة تبعد عن المنزل حوالي 1 كلم. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، فان الضحية وهو في العشرينات من عمره قد عمد الى الانتحار شنقا لأسباب لا تزال مجهولة. ولا يزال اعوان الحرس الوطني والحماية المدنية متواجدين، حاليا، على عين المكان في انتظار اذن وكيل الجمهورية لرفع الجثة بعد معاينتها وتحويلها الى التشريح.

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08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
وزارة أملاك الدولة توضح
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تبعا للمقال الصحفي المنشور بجريدة "الشروق" ليوم الأربعاء 07 فيفري 2018 بالصفحة 12 تحت عنوان : « خفايا وأسرار...
المزيد >>
الكـــــاف:مروّع العجائز والمتقدمين في السن في قبضة الأمن
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أمس الأول أعوان الأمن بمركز برنوصة في إيقاف مروع العجائز والمتقدمين في السن. وقد اعترف بتورطه في 8 قضايا....
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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