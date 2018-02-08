المزطورية: العثور على جثة شاب تتدلى من شجرة‎ في مقبرة

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

عثرت، منذ قليل، عائلة بمنطقة المزطورية التابعة لمعتمدية تطاوين الجنوبية على جثة ابنها تتدلى من شجرة بمقبرة تبعد عن المنزل حوالي 1 كلم. وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، فان الضحية وهو في العشرينات من عمره قد عمد الى الانتحار شنقا لأسباب لا تزال مجهولة. ولا يزال اعوان الحرس الوطني والحماية المدنية متواجدين، حاليا، على عين المكان في انتظار اذن وكيل الجمهورية لرفع الجثة بعد معاينتها وتحويلها الى التشريح.