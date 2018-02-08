رحلة حول العالم في سيارة عمرها 42 عاما (فيديو)

أنجز شابان من جمهوية التشيك رحلة حول العالم في سيارة لادا "سوفياتية"، صنعت قبل 42 عاما، حيث زاروا 30 دولة، وصعدوا بها إلى ارتفاع 4655 مترا فوق سطح البحر.

وظهرت فكرة القيام بتلك الرحلة على متن سيارة ركاب عادية، حينما كان الشابان فيليب وبيوتر (29 عاما)، من قرية تشيستيتسه جنوب جمهورية التشيك، يمزحان بشأن ذلك أثناء أحد الأعياد المحلية. لكن الصديقان، وحولهما عدد من الأصدقاء تحمسوا للفكرة، وأخذوا يفكرون في المركبة التي يمكن أن تحتمل هذه الرحلة.

وبعد مناقشة الخيارات المتاحة، وقع اختيار الجميع على سيارة لادا موديل "فاز-2101" سوفيتية الصنع، موديل عام 1966، والتي يطلق عليها الروس "كوبييكا".

وعقب شراء السيارة بمبلغ 600 يورو، تمكن الصديقان من جمع 28 ألف يورو من التبرعات. وانطلقا، في 14 أفريل 2017، في رحلة حول العالم، حيث وقفت يومها كل القرية في وداعهما.

ومر الثلاثي (فيليب وبيوتر وسيارتهما اللادا) بمحطات عديدة أهمها: آسيا الوسطى، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الإكوادور، الأرجنتين، أرض النار (أقصى جنوب أمريكا الجنوبية بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ)، ثم عادوا عبر المحيط الأطلسي، ووصلوا إلى بلجيكا ومنها إلى قريتهم مجددا، في نهاية جانفي الماضي.

وبلغ مجموع الدول التي تمكن فيليب وبيوتر من زيارتها 30 دولة، وتمكنا من التقاط كم هائل من الصور الفوتوغرافية التي وثقت رحلتهم. وكان أهم ما توصلوا إليه أنه بالإمكان الاعتماد على سيارة لادا في مثل هذه الرحلة، حيث أنها لم تخذلهم سوى مرة واحدة أثناء الصعود إلى جبال بامير أواسط القارة الآسيوية، لكنها عادت لـ "تتسلق" الجبال في النهاية، ووصلا بها إلى ارتفاع 4655 مترا فوق سطح البحر.