رحلة حول العالم في سيارة عمرها 42 عاما (فيديو)

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أنجز شابان من جمهوية التشيك رحلة حول العالم في سيارة لادا "سوفياتية"، صنعت قبل 42 عاما، حيث زاروا 30 دولة، وصعدوا بها إلى ارتفاع 4655 مترا فوق سطح البحر.
وظهرت فكرة القيام بتلك الرحلة على متن سيارة ركاب عادية، حينما كان الشابان فيليب وبيوتر (29 عاما)، من قرية تشيستيتسه جنوب جمهورية التشيك، يمزحان بشأن ذلك أثناء أحد الأعياد المحلية. لكن الصديقان، وحولهما عدد من الأصدقاء تحمسوا للفكرة، وأخذوا يفكرون في المركبة التي يمكن أن تحتمل هذه الرحلة.
وبعد مناقشة الخيارات المتاحة، وقع اختيار الجميع على سيارة لادا موديل "فاز-2101" سوفيتية الصنع، موديل عام 1966، والتي يطلق عليها الروس "كوبييكا".
وعقب شراء السيارة بمبلغ 600 يورو، تمكن الصديقان من جمع 28 ألف يورو من التبرعات. وانطلقا، في 14 أفريل 2017، في رحلة حول العالم، حيث وقفت يومها كل القرية في وداعهما.
ومر الثلاثي (فيليب وبيوتر وسيارتهما اللادا) بمحطات عديدة أهمها: آسيا الوسطى، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الإكوادور، الأرجنتين، أرض النار (أقصى جنوب أمريكا الجنوبية بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ)، ثم عادوا عبر المحيط الأطلسي، ووصلوا إلى بلجيكا ومنها إلى قريتهم مجددا، في نهاية جانفي الماضي.
وبلغ مجموع الدول التي تمكن فيليب وبيوتر من زيارتها 30 دولة، وتمكنا من التقاط كم هائل من الصور الفوتوغرافية التي وثقت رحلتهم. وكان أهم ما توصلوا إليه أنه بالإمكان الاعتماد على سيارة لادا في مثل هذه الرحلة، حيث أنها لم تخذلهم سوى مرة واحدة أثناء الصعود إلى جبال بامير أواسط القارة الآسيوية، لكنها عادت لـ "تتسلق" الجبال في النهاية، ووصلا بها إلى ارتفاع 4655 مترا فوق سطح البحر.
أنجز شابان من جمهوية التشيك رحلة حول العالم في سيارة لادا "سوفياتية"، صنعت قبل 42 عاما، حيث زاروا 30 دولة، وصعدوا بها إلى ارتفاع 4655 مترا فوق سطح البحر.
وظهرت فكرة القيام بتلك الرحلة على متن سيارة ركاب عادية، حينما كان الشابان فيليب وبيوتر (29 عاما)، من قرية تشيستيتسه جنوب جمهورية التشيك، يمزحان بشأن ذلك أثناء أحد الأعياد المحلية. لكن الصديقان، وحولهما عدد من الأصدقاء تحمسوا للفكرة، وأخذوا يفكرون في المركبة التي يمكن أن تحتمل هذه الرحلة.
وبعد مناقشة الخيارات المتاحة، وقع اختيار الجميع على سيارة لادا موديل "فاز-2101" سوفيتية الصنع، موديل عام 1966، والتي يطلق عليها الروس "كوبييكا".
وعقب شراء السيارة بمبلغ 600 يورو، تمكن الصديقان من جمع 28 ألف يورو من التبرعات. وانطلقا، في 14 أفريل 2017، في رحلة حول العالم، حيث وقفت يومها كل القرية في وداعهما.
ومر الثلاثي (فيليب وبيوتر وسيارتهما اللادا) بمحطات عديدة أهمها: آسيا الوسطى، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الإكوادور، الأرجنتين، أرض النار (أقصى جنوب أمريكا الجنوبية بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ)، ثم عادوا عبر المحيط الأطلسي، ووصلوا إلى بلجيكا ومنها إلى قريتهم مجددا، في نهاية جانفي الماضي.
وبلغ مجموع الدول التي تمكن فيليب وبيوتر من زيارتها 30 دولة، وتمكنا من التقاط كم هائل من الصور الفوتوغرافية التي وثقت رحلتهم. وكان أهم ما توصلوا إليه أنه بالإمكان الاعتماد على سيارة لادا في مثل هذه الرحلة، حيث أنها لم تخذلهم سوى مرة واحدة أثناء الصعود إلى جبال بامير أواسط القارة الآسيوية، لكنها عادت لـ "تتسلق" الجبال في النهاية، ووصلا بها إلى ارتفاع 4655 مترا فوق سطح البحر.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-