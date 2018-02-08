قفصة: مريض يعتدي على أعوان المستشفى ويهشم سيارة خاصة وإدارية

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني

شهد المستشفى الجهوي الحسين بوزيان اليوم حادثة غريبة تمثلت في اعتداء مريض مقيم بقسم الجراحة على عدد من الممرضين وبعض المرضى وغادر القسم وعمد كذلك إلى تهشيم بلور سيارة أحد الاعوان وسيارة إدارية حسب تصريح أحد الاعوان وقد لاذ بالفرار وقد خلفت الحادثة حالة من الهلع داخل المستشفى هذا وقد نفذ الاعوان والممرضون وقفة احتجاجية على خلفية المطالبة بتوفير الحماية لهم أثناء أداء واجبهم منددين بتكرار حالات العنف داخل المؤسسة وحسب مصدر نقابي فإن المريض تم إيقافه وحسب شهود عيان فإن المريض كان في حالة سكر بعد احتساءه كمية من الخمر داخل المستشفى.