جندوبة: اصابة تلميذ في حادث مرور والاهالي يحتجون بقطع الطريق

جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني:

احتج صباح اليوم الخميس 08 فيفري 2018 أهالي منطقة البراهمي التابعة لمعتمدية بوسالم وقاموا بقطع الطريق الجهوية 59 الرابطة بين جندوبة وبوسالم عبر بلاريجيا حين قام المحتجون بوضع الحواجز ويأتي هذا الاحتجاج على خلفية تعرض تلميذ يبلغ من العمر 7 سنوات يدرس بالمدرسة الابتدائية البراهمي المتواجدة بالقرب من الطريق لحادث مرور صباح اليوم بعد ان صدمته سيارة وهو ما سبب له أضرار كبيرة وتم نقله نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين يقيم بحالة حرجة بقسم العناية الطبية المركزة.

هذا وتسبب قطع الطريق في تعطل الحركة المرورية كامل الفترة الصباحية وقد طالب المحتجون بتركيز مخفضات سرعة للحد من الحوادث المرورية.