ساقية سيدي يوسف: جلسة عمل بين رئيس الحكومة التونسية والوزير الاول الجزائري

الشروق اون لاين – رشاد الصالحي

انطلقت منذ قليل جلسة عمل لرئيس الحكومة يوسف الشاهد والوفد الوزاري المرافق له في احياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف مع الوزير الاول الجزائري احمد اويحي ووالوفد الوزاري المرافق له في مقر قصر بلدية سيدي يوسف ومن المنتظر أن يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من الاجتماع المذكور.