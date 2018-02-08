بعد ادراج تونس في القائمة السوداء:

منظمة الاعراف تدعو الى الكشف عن الملابسات والاخلالات

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرار ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، "غير منصف" لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الانتقال الاقتصادي، بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي.

واعربت منظمة الاعراف، في بلاغ لها الخميس، عن شديد استيائها من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار نظرا للتداعيات السلبية جدا له سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ودعت المنظمة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك علاوة على وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد. وشددت على ضرورة "الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار"، وفق ذات البلاغ.