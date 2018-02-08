منظمة الاعراف تدعو الى الكشف عن الملابسات والاخلالات

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اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرار ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، "غير منصف" لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الانتقال الاقتصادي، بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي.
واعربت منظمة الاعراف، في بلاغ لها الخميس، عن شديد استيائها من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار نظرا للتداعيات السلبية جدا له سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ودعت المنظمة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك علاوة على وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد. وشددت على ضرورة "الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار"، وفق ذات البلاغ.
اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرار ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، "غير منصف" لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الانتقال الاقتصادي، بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي.
واعربت منظمة الاعراف، في بلاغ لها الخميس، عن شديد استيائها من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار نظرا للتداعيات السلبية جدا له سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ودعت المنظمة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك علاوة على وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد. وشددت على ضرورة "الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار"، وفق ذات البلاغ.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-