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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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منظمة الاعراف تدعو الى الكشف عن الملابسات والاخلالات
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
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الأولى
بعد ادراج تونس في القائمة السوداء:
منظمة الاعراف تدعو الى الكشف عن الملابسات والاخلالات
08 فيفري 2018 | 11:51

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرار ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، "غير منصف" لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الانتقال الاقتصادي، بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي.

واعربت منظمة الاعراف، في بلاغ لها الخميس، عن شديد استيائها من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار نظرا للتداعيات السلبية جدا له سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ودعت المنظمة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك علاوة على وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد. وشددت على ضرورة "الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار"، وفق ذات البلاغ.

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الأولى
بعد ادراج تونس في القائمة السوداء:
منظمة الاعراف تدعو الى الكشف عن الملابسات والاخلالات
08 فيفري 2018 | 11:51

اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرار ادراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، "غير منصف" لتونس التي تعمل جاهدة على التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الانتقال الاقتصادي، بعد نجاحها في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي.

واعربت منظمة الاعراف، في بلاغ لها الخميس، عن شديد استيائها من تصويت البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار نظرا للتداعيات السلبية جدا له سواء على صورة تونس في الخارج أو على معاملاتها مع الهيئات الدولية وكذلك على قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ودعت المنظمة إلى الإسراع باتخاذ الخطوات الضرورية لتفادي هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وتعبئة كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية من أجل ذلك علاوة على وجوب مراجعة مختلف أوجه السياسة النقدية للبلاد. وشددت على ضرورة "الكشف عن كل الملابسات وما إذا كانت هناك اخلالات من أي جهة كانت قد أدت إلى تصويت البرلمان الأوروبي على هذا القرار"، وفق ذات البلاغ.

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نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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