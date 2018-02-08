هيئة الانتخابات تبحث الاطر القانونية لتسوية وضعيات عدد من اعوانها واطاراتها

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قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ان الهيئة بصدد تكوين لجنة تنطلق اعمالها قريبا تكون مهمتها النظر في الاطر القانونية الملائمة لايجاد تسوية لوضعيات عدد من اعوان واطارات الهيئة وتتواصل اعمالها بعد الانتخابات البلدية.
واضاف البرينصي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء في توضيح حول اعلان عدد من اعوان واطارات الهيئة مساء امس الدخول في اعتصام مفتوح مجددا ،وجود اشكالات قانونية في وضعيات ادرية لبعض الاعوان ولا بد من حلها في اطار قانوني وفي كنف احترام الاجراءات الادارية مشيرا الى ان الهيئة التي تتوفر على اعضاء مختصين في القانون والقضاء الاداري تحرص على احترام القانون وعدم اتخاذ اجراءات ينجر عنها اشكالات قانونية من شانها تعقيد الوضع.
واشار الى ان مجلس الهيئة كان قد اتخذ عدد من القرارات من بينها دراسة وضعيات عدد من الاعوان حالة بحالة بعد الانتخابات البلدية واقرار الادماج الالي لعدد اخر من الاعوان وفق شروط ادارية الى جانب اجراء مناظرة داخلية للبعض الاخر لكن الاعوان المحتجين يمارسون وسائل الضغط ويريدون حل الاشكالات المتعلقة بوضعياتهم الادارية بشكل فوري وهو امر لا يستقيم باعتبار الهيئة تخصص اغلب وقتها حاليا على اعداد مسار الانتخابات البلدية القادمة.
وبين عضو الهيئة ان اعتصام عدد من اعوان الهيئة بالمقر المركزي لا يعطل سير العمل بها ولكنه يضرب نوعا ما صورة الهيئة لدى الرأي العام مؤكدا تواصل عقد اللقاءات الجهوية المبرمجة حول الانتخابات بشكل طبيعي .
يذكر ان أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، كانوا اعلنوا إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،ليوم الأربعاء، وذلك على خلفية "رفض و تجاهل" مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لمطالبهم المشروعة".
وشدد المعتصمون في بيان اصدروه على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى "حين تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة بنص القانون" مشيرين إلى أنهم "ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام".
من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول "بصفة مؤقتة" بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل "لايجاد الحلول وعدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية" المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ان الهيئة بصدد تكوين لجنة تنطلق اعمالها قريبا تكون مهمتها النظر في الاطر القانونية الملائمة لايجاد تسوية لوضعيات عدد من اعوان واطارات الهيئة وتتواصل اعمالها بعد الانتخابات البلدية.
واضاف البرينصي في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء في توضيح حول اعلان عدد من اعوان واطارات الهيئة مساء امس الدخول في اعتصام مفتوح مجددا ،وجود اشكالات قانونية في وضعيات ادرية لبعض الاعوان ولا بد من حلها في اطار قانوني وفي كنف احترام الاجراءات الادارية مشيرا الى ان الهيئة التي تتوفر على اعضاء مختصين في القانون والقضاء الاداري تحرص على احترام القانون وعدم اتخاذ اجراءات ينجر عنها اشكالات قانونية من شانها تعقيد الوضع.
واشار الى ان مجلس الهيئة كان قد اتخذ عدد من القرارات من بينها دراسة وضعيات عدد من الاعوان حالة بحالة بعد الانتخابات البلدية واقرار الادماج الالي لعدد اخر من الاعوان وفق شروط ادارية الى جانب اجراء مناظرة داخلية للبعض الاخر لكن الاعوان المحتجين يمارسون وسائل الضغط ويريدون حل الاشكالات المتعلقة بوضعياتهم الادارية بشكل فوري وهو امر لا يستقيم باعتبار الهيئة تخصص اغلب وقتها حاليا على اعداد مسار الانتخابات البلدية القادمة.
وبين عضو الهيئة ان اعتصام عدد من اعوان الهيئة بالمقر المركزي لا يعطل سير العمل بها ولكنه يضرب نوعا ما صورة الهيئة لدى الرأي العام مؤكدا تواصل عقد اللقاءات الجهوية المبرمجة حول الانتخابات بشكل طبيعي .
يذكر ان أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإدارتها المركزية وجميع إداراتها الفرعية، كانوا اعلنوا إستئناف الاعتصام المفتوح اثر انتهاء الحصة المسائية ،ليوم الأربعاء، وذلك على خلفية "رفض و تجاهل" مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لمطالبهم المشروعة".
وشدد المعتصمون في بيان اصدروه على أن استئناف اعتصامهم المفتوح سيتواصل إلى "حين تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة بنص القانون" مشيرين إلى أنهم "ماضون في تصعيد نوعي وجاد لنسق تحركاتهم الاحتجاجية في قادم الأيام".
من جهة أخرى ذكر أعوان و إطارات الهيئة في بيانهم بمسار اعتصامهم الأخير بالمقر المركزي والذي انطلق يوم 30 جانفي الفارط وتواصل إلى غاية الثاني من شهر فيفري الحالي، مشيرين الى انه تم فك الاعتصام الاول "بصفة مؤقتة" بعد اتصالات مكثفة من الاتحاد العام التونسي للشغل "لايجاد الحلول وعدم تعطيل سير مسار الانتخابات البلدية" المقررة في السادس من شهر ماي المقبل.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-