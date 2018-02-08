البنك الافريقي للتنمية يدعو الى المساهمة في الزيادة العامة في رأس ماله

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دعا البنك الافريقي للتنمية، على لسان رئيس مجموعة البنك اكينومي اديسينا، الدول الاعضاء في البنك الى المساهمة في الزيادة العامة السابعة في راس البنك لتمكين المؤسسة من انجاز اهدافها الاستثمارية التنموية.
وكان البنك الافريقي للتنمية طرح سنة 2017 اكبر اصدار رقاعي مرجعي لتعبئة 2,5 مليار دولار على مدى 3 سنوات تلها اصدار رقاعي آخر مرجعي كبير، بقيمة 2 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وفق ما ذكر به اديسينا، خلال لقائه، الثلاثاء، الدبلوماسيين المعتمدين بالعاصمة الايفوارية ابيدجان.
وأقرّ مجلس البنك الزّيادة السادسة في رأس ماله في 27 ماي 2010 ويمتلك الاعضاء من بلدان القارة الافريقية ومن بينهم تونس، 60 بالمائة من راس مال البنك في حين يمتلك اعضاء من خارج القارة 40 بالمائة المتبقية. واكد اديسينا ان البنك حقق لفائدة افريقيا نتائج غير مسبوقة خلال سنة 2017 مشيرا الى ان هذا الترفيع في راس المال كفيل بمعاضدة مجهودات البنك الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
وبين المسؤول المالي الاقليمي، أنّ البنك نجح خلال 2017 في تامين الامدادات الكهربائية لـ 4,4 مليون شخص وتسهيل نفاذ 8,5 مليون شخص الى التكنولوجيات المستخدمة في مجال الانتاج الفلاحي وتعصير افريقيا من خلال تسهيل نفاذ 210 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى الخدمات المالية .واشار الى ان البنك قدم خلال سنة 2017، أعلى مستوى سنوي له من التمويلات منذ احداثه سنة 1964، والمقدر بقيمة 7,67 مليار دولار مع الحفاظ في آن واحد على تصنيفه الدولي "أ أ أ، المسند له من طرف كل وكالات الترقيم الدولية.
وضخ البنك الافريقي للتنمية زهاء 1,39 مليار دولار في قطاع الطاقة عبر 31 عملية تمويل في 23 بلدا، اي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وفق اديسينا .وتحصلت تونس، على سبيل المثال، على دعم بزهاء 85 مليون دينار لفائدة برنامج تونس الرقمية 2020 علما وان البنك رصد مبالغ هامة لتمويل السياسات المهتمة بالمناخ .
وتضم مجموعة البنك الافريقي للتنمية 3 كيانات مالية وهي البنك الافريقي للتنمية وصندوق التنمية الافريقي والصندوق الاستئماني النيجيري وتساهم في راس ماله دول افريقية الى جانب دول اخرى خارج افريقيا.
دعا البنك الافريقي للتنمية، على لسان رئيس مجموعة البنك اكينومي اديسينا، الدول الاعضاء في البنك الى المساهمة في الزيادة العامة السابعة في راس البنك لتمكين المؤسسة من انجاز اهدافها الاستثمارية التنموية.
وكان البنك الافريقي للتنمية طرح سنة 2017 اكبر اصدار رقاعي مرجعي لتعبئة 2,5 مليار دولار على مدى 3 سنوات تلها اصدار رقاعي آخر مرجعي كبير، بقيمة 2 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وفق ما ذكر به اديسينا، خلال لقائه، الثلاثاء، الدبلوماسيين المعتمدين بالعاصمة الايفوارية ابيدجان.
وأقرّ مجلس البنك الزّيادة السادسة في رأس ماله في 27 ماي 2010 ويمتلك الاعضاء من بلدان القارة الافريقية ومن بينهم تونس، 60 بالمائة من راس مال البنك في حين يمتلك اعضاء من خارج القارة 40 بالمائة المتبقية. واكد اديسينا ان البنك حقق لفائدة افريقيا نتائج غير مسبوقة خلال سنة 2017 مشيرا الى ان هذا الترفيع في راس المال كفيل بمعاضدة مجهودات البنك الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
وبين المسؤول المالي الاقليمي، أنّ البنك نجح خلال 2017 في تامين الامدادات الكهربائية لـ 4,4 مليون شخص وتسهيل نفاذ 8,5 مليون شخص الى التكنولوجيات المستخدمة في مجال الانتاج الفلاحي وتعصير افريقيا من خلال تسهيل نفاذ 210 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى الخدمات المالية .واشار الى ان البنك قدم خلال سنة 2017، أعلى مستوى سنوي له من التمويلات منذ احداثه سنة 1964، والمقدر بقيمة 7,67 مليار دولار مع الحفاظ في آن واحد على تصنيفه الدولي "أ أ أ، المسند له من طرف كل وكالات الترقيم الدولية.
وضخ البنك الافريقي للتنمية زهاء 1,39 مليار دولار في قطاع الطاقة عبر 31 عملية تمويل في 23 بلدا، اي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وفق اديسينا .وتحصلت تونس، على سبيل المثال، على دعم بزهاء 85 مليون دينار لفائدة برنامج تونس الرقمية 2020 علما وان البنك رصد مبالغ هامة لتمويل السياسات المهتمة بالمناخ .
وتضم مجموعة البنك الافريقي للتنمية 3 كيانات مالية وهي البنك الافريقي للتنمية وصندوق التنمية الافريقي والصندوق الاستئماني النيجيري وتساهم في راس ماله دول افريقية الى جانب دول اخرى خارج افريقيا.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-