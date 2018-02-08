طريقة "خيالية" لتخفيف حدة الألم

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كشف بحث هولندي جديد أن محاولة تخيل انخفاض حدة التجارب "القاسية" وشدة ما تسببه من ألم، قد تخفف بالفعل من عبء التجربة.
ووجدت معدة البحث كايا بيردمان أن المشاركين في تمارين التخيل، يمكنهم، إلى حد ما، السيطرة على تجاربهم المؤلمة. ويعتمد البحث على فكرة تأثير الدواء الوهمي، حيث يتم إيهام المرضى بأنهم يتلقون نوعا من العلاج الفعال، يساعدهم حقا على الشفاء.
وقامت باحثة الدكتوراة في جامعة ليدن، بيردمان، بإنشاء ظاهرة مماثلة، ووجدت أن دفع المشاركين في البحث لتخيل شيء يقلل من ألم التجربة، يؤثر فعلا على شعورهم بألم أقل نسبيا.
واستخدمت بيردمان دلوا من الماء شديد البرودة، لمحاكاة "التجربة المؤلمة". وقامت مجموعة من المشاركين، بوضع أيديهم العارية في الماء البارد، مع تصنيف درجة الألم التي يشعرون بها.
وطلبت الباحثة من مجموعة أخرى أن يتخيلوا أنهم يرتدون قفازات واقية ودافئة مضادة للماء، قبل وضع أيديهم في الدلو، وفقا لتقارير جامعة ليدن. وأوضحت النتائج أن المشاركين في المجموعة الثانية، شعروا بألم أقل.
وقالت بيريدمان إنها تأمل في استخدام نجاح تجربتها في تخفيف آثار الألم الناجم عن التجارب السريرية، وكذلك معاناة المرضى من الألم المزمن.
كشف بحث هولندي جديد أن محاولة تخيل انخفاض حدة التجارب "القاسية" وشدة ما تسببه من ألم، قد تخفف بالفعل من عبء التجربة.
ووجدت معدة البحث كايا بيردمان أن المشاركين في تمارين التخيل، يمكنهم، إلى حد ما، السيطرة على تجاربهم المؤلمة. ويعتمد البحث على فكرة تأثير الدواء الوهمي، حيث يتم إيهام المرضى بأنهم يتلقون نوعا من العلاج الفعال، يساعدهم حقا على الشفاء.
وقامت باحثة الدكتوراة في جامعة ليدن، بيردمان، بإنشاء ظاهرة مماثلة، ووجدت أن دفع المشاركين في البحث لتخيل شيء يقلل من ألم التجربة، يؤثر فعلا على شعورهم بألم أقل نسبيا.
واستخدمت بيردمان دلوا من الماء شديد البرودة، لمحاكاة "التجربة المؤلمة". وقامت مجموعة من المشاركين، بوضع أيديهم العارية في الماء البارد، مع تصنيف درجة الألم التي يشعرون بها.
وطلبت الباحثة من مجموعة أخرى أن يتخيلوا أنهم يرتدون قفازات واقية ودافئة مضادة للماء، قبل وضع أيديهم في الدلو، وفقا لتقارير جامعة ليدن. وأوضحت النتائج أن المشاركين في المجموعة الثانية، شعروا بألم أقل.
وقالت بيريدمان إنها تأمل في استخدام نجاح تجربتها في تخفيف آثار الألم الناجم عن التجارب السريرية، وكذلك معاناة المرضى من الألم المزمن.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-