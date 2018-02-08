وزيرة المرأة تستقبل وفدا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

استقبلت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الخميس 8 فيفري 2018 بمقر الوزارة، وفدا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتناول اللقاء مدى تقدّم تنفيذ مشروع "تعزيز تمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

يُذكر أنّ هذا المشروع قد ساهم على مدار عامين ونصف في تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء عن طريق الاستفادة من إمكانيات رائدات الأعمال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وإرساء سياسات شاملة لإيجاد بيئة ملائمة لريادة النساء في مجال الأعمال في المنطقة.