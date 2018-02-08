أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!

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كشف باحثون عن وجه أول بريطاني حديث عاش منذ أكثر من 10 آلاف سنة، ويُعتقد أنه أقدم سلف في بريطانيا ببشرة داكنة اللون وعينين زرقاوين وشعر مجعد أسود.
وكشف عن كامل الإنسان الأحفوري المعروف باسم "شيدر مان"، في عام 1903، داخل كهف جوغ في Cheddar Gorge Somerset.
وأجرى الباحثون تحليلا شاملا للحمض النووي، واكتشفوا أن جينات "شيدر مان" ما تزال تؤثر على واحد من كل 10 بريطانيين. وتشكل نتائج البحث خروجا دراماتيكيا عن طور إعادة التشكيل المبكرة، والتي صورت أوائل البريطانيين الذكور على أنهم من ذوي البشرة الفاتحة.
واستخدم الباحثون تقنيات حديثة لاستخراج الحمض النووي من شظايا عظام "شيدر مان" القديمة، وتعاونوا مع المختصين لإجراء تحليل واسع النطاق، ثم نقلت المعلومات الناتجة إلى الفنانين الهولنديين، ألفونس وأدري كينيس، المختصين في صنع نماذج الأحافير.
ومن خلال جمع البيانات العلمية مع القياسات الفيزيائية، تمكن الفنانان من مسح الجمجمة لخلق النموذج الأكثر دقة من أقدم سلف معروف في بريطانيا.
وبهذا الصدد، قال البروفيسور، إيان بارنز، قائد البحث في متحف التاريخ الطبيعي إن "لون البشرة أمر مثير للاهتمام، ولكن، يوجد أيضا مزيج من الميزات التي تمنع (شيدر مان) من أن يشبه أي شخص نراه اليوم".
ويُعتقد أن "شيدر مان" توفي في العشرينات من العمر، كما كان يتبع نظاما غذائيا جيدا. وأوضح المؤرخون أن قبيلته كانت واحدة من المجموعات الأولى للبشر الذين هاجروا إلى بريطانيا في نهاية العصر الجليدي الأخير.
ومنذ ذلك الحين، اختلف التكوين الجيني المنتشر بين السكان في بريطانيا، بشكل كبير خلال تلك الفترة.
كشف باحثون عن وجه أول بريطاني حديث عاش منذ أكثر من 10 آلاف سنة، ويُعتقد أنه أقدم سلف في بريطانيا ببشرة داكنة اللون وعينين زرقاوين وشعر مجعد أسود.
وكشف عن كامل الإنسان الأحفوري المعروف باسم "شيدر مان"، في عام 1903، داخل كهف جوغ في Cheddar Gorge Somerset.
وأجرى الباحثون تحليلا شاملا للحمض النووي، واكتشفوا أن جينات "شيدر مان" ما تزال تؤثر على واحد من كل 10 بريطانيين. وتشكل نتائج البحث خروجا دراماتيكيا عن طور إعادة التشكيل المبكرة، والتي صورت أوائل البريطانيين الذكور على أنهم من ذوي البشرة الفاتحة.
واستخدم الباحثون تقنيات حديثة لاستخراج الحمض النووي من شظايا عظام "شيدر مان" القديمة، وتعاونوا مع المختصين لإجراء تحليل واسع النطاق، ثم نقلت المعلومات الناتجة إلى الفنانين الهولنديين، ألفونس وأدري كينيس، المختصين في صنع نماذج الأحافير.
ومن خلال جمع البيانات العلمية مع القياسات الفيزيائية، تمكن الفنانان من مسح الجمجمة لخلق النموذج الأكثر دقة من أقدم سلف معروف في بريطانيا.
وبهذا الصدد، قال البروفيسور، إيان بارنز، قائد البحث في متحف التاريخ الطبيعي إن "لون البشرة أمر مثير للاهتمام، ولكن، يوجد أيضا مزيج من الميزات التي تمنع (شيدر مان) من أن يشبه أي شخص نراه اليوم".
ويُعتقد أن "شيدر مان" توفي في العشرينات من العمر، كما كان يتبع نظاما غذائيا جيدا. وأوضح المؤرخون أن قبيلته كانت واحدة من المجموعات الأولى للبشر الذين هاجروا إلى بريطانيا في نهاية العصر الجليدي الأخير.
ومنذ ذلك الحين، اختلف التكوين الجيني المنتشر بين السكان في بريطانيا، بشكل كبير خلال تلك الفترة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-