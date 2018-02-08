سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري

تواصل اليوم و لليوم الثالث على التوالي تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية الحي الفلاحي بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية وذلك بسبب قيام الأولياء بمنع ابنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالمؤسسة.

ويذكر ان الاطار التربوي العامل بالمؤسسة المذكورة دخل اول أمس الإثنين في اضراب مفتوح بسبب تردي الوضع البيئي جراء الروائح الكريهة والدخان المنبعث من مصب الفضلات المحاذي للمدرسة.