يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف

الشروق اون لاين- رشاد الصالحي

حل منذ قليل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرفوقا بوزراء الداخلية الدفاع والخارجية لأحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي جدت في 8 فيفري 1956. كما حل وفد جزائري رفيع المستوى للمشاركة في احياء هذه الذكرى يتقدمه الوزير الاول أحمد أويحي الذي كان مرفوقا بكل من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المجاهدين والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين.