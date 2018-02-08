الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره

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أعاد فيديو جديد انتشر على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء 7 فيفري 2018، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجدداً حول معاناة الأخير مع "الصلع".
ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي أثناء صعوده سلم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، في جو عاصف، ما أدى إلى تطاير شعره من الخلف، وكشف بعضاً من "الصلع" الذي يعاني منه، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وحسب اللقطات التي ظهرت في الفيديو، فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأميركي، لم تظهر في لقطات سابقة.
ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكهنات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز 71 عاماً.
وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.
أعاد فيديو جديد انتشر على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء 7 فيفري 2018، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجدداً حول معاناة الأخير مع "الصلع".
ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي أثناء صعوده سلم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، في جو عاصف، ما أدى إلى تطاير شعره من الخلف، وكشف بعضاً من "الصلع" الذي يعاني منه، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وحسب اللقطات التي ظهرت في الفيديو، فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأميركي، لم تظهر في لقطات سابقة.
ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكهنات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز 71 عاماً.
وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-