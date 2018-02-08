الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره

أعاد فيديو جديد انتشر على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء 7 فيفري 2018، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجدداً حول معاناة الأخير مع "الصلع".

ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي أثناء صعوده سلم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، في جو عاصف، ما أدى إلى تطاير شعره من الخلف، وكشف بعضاً من "الصلع" الذي يعاني منه، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وحسب اللقطات التي ظهرت في الفيديو، فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأميركي، لم تظهر في لقطات سابقة.

ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكهنات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز 71 عاماً.

وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.