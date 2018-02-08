الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 08 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
الأولى
الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018 | 10:26

أعاد فيديو جديد انتشر على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء 7 فيفري 2018، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجدداً حول معاناة الأخير مع "الصلع".

ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي أثناء صعوده سلم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، في جو عاصف، ما أدى إلى تطاير شعره من الخلف، وكشف بعضاً من "الصلع" الذي يعاني منه، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وحسب اللقطات التي ظهرت في الفيديو، فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأميركي، لم تظهر في لقطات سابقة.

ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكهنات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز 71 عاماً.

وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.

تقرؤون أيضا
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018 | 10:26

أعاد فيديو جديد انتشر على الشبكات الاجتماعية، الأربعاء 7 فيفري 2018، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجدل مجدداً حول معاناة الأخير مع "الصلع".

ويظهر في الفيديو الرئيس الأميركي أثناء صعوده سلم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، في جو عاصف، ما أدى إلى تطاير شعره من الخلف، وكشف بعضاً من "الصلع" الذي يعاني منه، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وحسب اللقطات التي ظهرت في الفيديو، فقد كشفت الرياح عن مناطق صلع كثيرة في رأس الرئيس الأميركي، لم تظهر في لقطات سابقة.

ولطالما شغلت تصفيفة شعر دونالد ترامب الكثيرين، لا سيما أنها تظهره بعمر أصغر من عمره، ودارت تكهنات كثيرة بشأن حقيقة شعر الرجل الذي تجاوز 71 عاماً.

وكشفت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب حقيقة شعره، عندما تحدثت لمؤلف كتاب "نار وغضب في بيت ترامب الأبيض"، قائلة إنه اختار إخفاء الصلع في رأسه بتسريحة وكريمات خاصة.

تقرؤون أيضا
رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا تجسّسوا على قصر قرطاج
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس – الشروق - تحقيق : منى البوعزيزي: في الجزء الثاني من التحقيق حول اتهامات رجل أعمال فرنسي في تزعمه...
المزيد >>
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة...
07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تونس (الشروق) - تحقيق : منى البوعزيزي: بعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير...
المزيد >>
دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018 السّاعة 22:48
تابع لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني تالقه مع الدحيل بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز خلالها...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018 السّاعة 22:39
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اختص اليوم مقر ولاية سيدي بوزيد جلسة عمل اشرف عليها والي الجهة وحضرها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... قداس: سنة سجنًا لمن يُركّز كاميرات مراقبة دون ترخيص (فيديو) جريدة الشروق ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018 السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد مروان... جريدة الشروق ليوم الخميس 08 فيفري 2018 عاجل: الشاهد يقرّر إعفاء الشاذلي العيّاري من مهامه على... خالد بن يحي يباشر اليوم مهامه مدربا للترجي الرياضي...
﻿