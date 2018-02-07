إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف

تحيي تونس اليوم الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي جدّت في 8 فيفري سنة 1958 حين قصفت طائرات الاحتلال الفرنسي سوقا أسبوعية بالمنطقة لملاحقة عناصر للمقاومة الجزائرية مما ادى الى استشهاد 68 مدنيا من تونس والجزائر.

ومن المنتظر أن يشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمعتمدية ساقية سيدي يوسف على موكب احياء هذه الذكرى الأليمة التي سقط فيها عشرات الشهداء وامتزجت فيها دماء الشهداء من تونس والجزائر أيام الكفاح المشترك ضد المستعمر الفرنسي.