مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية

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حقق مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج الذي ينفذه منذ سنة 2015 ويتواصل تنفيذه على امتداد ست سنوات بمعتمديات بن قردان وبني خداش وسيدي مخلوف بولاية مدنين، عدة تدخلات على مستوى تهيئة وتعبيد المسالك الريفية والفلاحية وأحداث الآبار وتهيئتها وتجهيزها وتوسيع شبكات الماء الصالح للشرب وتهيئة الفساقي .
وقد كان النظر في سير تنفيذ هذه التدخلات محور اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة المشروع التي يرأسها والي الجهة عشية امس الأربعاء.
ووفق منسقة المشروع سلمى الجلوالي فقد تم في إطار هذا المشروع الذي تبلغ اعتماداته الجملية 61 مليون دينار تعبيد مسالك ريفية بسيدي التوي ببن قردان على طول نحو أربعة وخمسين كلم وتهيئة مسالك فلاحية بسيدي مخلوف وبني خداش إلى جانب تعميق عدة آبار وتهيئة آبار أخرى وتهيئة خمسة عشر فسقية عمومية بالمراعي وأحداث مظلات اصطناعية من الجريد بالمراعي.
كما تم تهيئة جسور وطوابي وتهيئة مقرات الهياكل المهنية وأسواق الماشية والمسالخ وغراسة أشجار مثمرة وتركيز ضيعات نموذجية من بيوت مكيفة ومنبت نموذجي لإنتاج شتلات الزيتون واقتناء وسائل نقل.
وسيقع التركيز في اطار تنفيذ هذا المشروع على أحداث مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية وذلك ضمن أهدافه الرامية إلى تحسين دخل الفئات الهشة والفقيرة واحداث مواطن الشغل.
وتشمل هذه المشاريع تسمين الخرفان وتربية النحل والدجاج والنوق وأحداث مركز لتجميع حليب النوق.
ودعا الوالي إلى أن تتولى كل معتمدية اعداد تقييم ضمن كتيب يخص المشاريع التي تهمها بما يؤمن المتابعة الدقيقة لتدخلات المشروع بكل معتمدية موصيا بمزيد تشريك الفلاحين وضبط تدخلات أكثر واقعية وملاءمة لمنطقة التدخل بما يضمن ديمومة المشاريع.
حقق مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج الذي ينفذه منذ سنة 2015 ويتواصل تنفيذه على امتداد ست سنوات بمعتمديات بن قردان وبني خداش وسيدي مخلوف بولاية مدنين، عدة تدخلات على مستوى تهيئة وتعبيد المسالك الريفية والفلاحية وأحداث الآبار وتهيئتها وتجهيزها وتوسيع شبكات الماء الصالح للشرب وتهيئة الفساقي .
وقد كان النظر في سير تنفيذ هذه التدخلات محور اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة المشروع التي يرأسها والي الجهة عشية امس الأربعاء.
ووفق منسقة المشروع سلمى الجلوالي فقد تم في إطار هذا المشروع الذي تبلغ اعتماداته الجملية 61 مليون دينار تعبيد مسالك ريفية بسيدي التوي ببن قردان على طول نحو أربعة وخمسين كلم وتهيئة مسالك فلاحية بسيدي مخلوف وبني خداش إلى جانب تعميق عدة آبار وتهيئة آبار أخرى وتهيئة خمسة عشر فسقية عمومية بالمراعي وأحداث مظلات اصطناعية من الجريد بالمراعي.
كما تم تهيئة جسور وطوابي وتهيئة مقرات الهياكل المهنية وأسواق الماشية والمسالخ وغراسة أشجار مثمرة وتركيز ضيعات نموذجية من بيوت مكيفة ومنبت نموذجي لإنتاج شتلات الزيتون واقتناء وسائل نقل.
وسيقع التركيز في اطار تنفيذ هذا المشروع على أحداث مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية وذلك ضمن أهدافه الرامية إلى تحسين دخل الفئات الهشة والفقيرة واحداث مواطن الشغل.
وتشمل هذه المشاريع تسمين الخرفان وتربية النحل والدجاج والنوق وأحداث مركز لتجميع حليب النوق.
ودعا الوالي إلى أن تتولى كل معتمدية اعداد تقييم ضمن كتيب يخص المشاريع التي تهمها بما يؤمن المتابعة الدقيقة لتدخلات المشروع بكل معتمدية موصيا بمزيد تشريك الفلاحين وضبط تدخلات أكثر واقعية وملاءمة لمنطقة التدخل بما يضمن ديمومة المشاريع.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018