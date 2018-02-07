تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار

صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: صدر هذه الأيام كتاب تاريخي للأستاذ والباحث شمس الدين بن عمار بعنوان" مدخل لدراسة تاريخ عقارب" ولقى صدى كبيرا في أوساط المثقفين والمهتمين بالبحث في مجال التاريخ ووجد اهتماما حتى من الناس العاديين خصوصا في عقارب يقول عنه صاحبه:

هو كتاب يتطرق إلى عدة مسائل كأصل التسمية "عقارب" ؟ ومتى بدأنا نتحدث عنها ؟ ومن هم سكانها ؟ وماهي أصولهم ؟وكيف أثروا في مجالها ؟ وكيف تفاعلوا مع أجوارهم ؟ وماهي الحضارات التي تعاقبت عنها ؟ وأين موقعهم من خارطة التحولات التي شهدتها البلاد في مختلف الحقب التاريخية ؟ وهو كتاب أراد من خلاله الكاتب أن يعيد الإعتبار لهذه القرية.