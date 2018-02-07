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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
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الثقافي
تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018 | 09:55

صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: صدر هذه الأيام كتاب تاريخي للأستاذ والباحث شمس الدين بن عمار بعنوان" مدخل لدراسة تاريخ عقارب" ولقى صدى كبيرا في أوساط المثقفين والمهتمين بالبحث في مجال التاريخ ووجد اهتماما حتى من الناس العاديين خصوصا في عقارب يقول عنه صاحبه:

هو كتاب يتطرق إلى عدة مسائل كأصل التسمية "عقارب" ؟ ومتى بدأنا نتحدث عنها ؟ ومن هم سكانها ؟ وماهي أصولهم ؟وكيف أثروا في مجالها ؟ وكيف تفاعلوا مع أجوارهم ؟ وماهي الحضارات التي تعاقبت عنها ؟ وأين موقعهم من خارطة التحولات التي شهدتها البلاد في مختلف الحقب التاريخية ؟ وهو كتاب أراد من خلاله الكاتب أن يعيد الإعتبار لهذه القرية.

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الثقافي
تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018 | 09:55

صفاقس- الشروق أون لاين- رابح المجبري: صدر هذه الأيام كتاب تاريخي للأستاذ والباحث شمس الدين بن عمار بعنوان" مدخل لدراسة تاريخ عقارب" ولقى صدى كبيرا في أوساط المثقفين والمهتمين بالبحث في مجال التاريخ ووجد اهتماما حتى من الناس العاديين خصوصا في عقارب يقول عنه صاحبه:

هو كتاب يتطرق إلى عدة مسائل كأصل التسمية "عقارب" ؟ ومتى بدأنا نتحدث عنها ؟ ومن هم سكانها ؟ وماهي أصولهم ؟وكيف أثروا في مجالها ؟ وكيف تفاعلوا مع أجوارهم ؟ وماهي الحضارات التي تعاقبت عنها ؟ وأين موقعهم من خارطة التحولات التي شهدتها البلاد في مختلف الحقب التاريخية ؟ وهو كتاب أراد من خلاله الكاتب أن يعيد الإعتبار لهذه القرية.

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07 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم "Jumanji".
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شكك عدد من السينمائيين في أهلية اعضاء اللجنة الاخيرة للدعم على الانتاج السينمائي التي نظرت مؤخرا في مشاريع...
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