مدينة ألمانية على وشـك الانهـيار بسبــب أعمــــــــال حفــــر

توشك مدينة شتوفن الألمانية على الانهيار، وذلك بسبب أعمال حفر لم تسر كما يجب، فأدت إلى تصدع الكثير من المباني والوصول إلى وضع ينذر بكارثة محققة. وذكر موقع «ذي لوكال» الألماني الناطق بالإنجليزية، أن منازل سكان مدينة شتوفن البالغ عددهم 8100 نسمة، أصبحت معرضة لخطر الانهيار، وذلك بعد أن بدأت أعمال الحفر تحت مدينتهم عام 2007، في إطار مشاريع استثمارية للحصول على الطاقة الحرارية الجوفية. وتتضررت الكثير من مباني المدينة بسبب أعمال الحفر حتى ظهرت الصدوع بها بشكل واضح، وذلك لأن المدينة تقع فوق أرضية ناعمة تحتها توجد طبقة من المياه الجوفية، ما أسفر عن تصدع نحو 270 مبنى في المدينة، وكانت حالة مشابهة قد اكتشفت في مدينة بادن فورتنبيرغ.