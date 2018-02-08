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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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تدمير 30 سيارة فارهة في الفلبين بأمر رئاسي
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العالمية
تدمير 30 سيارة فارهة في الفلبين بأمر رئاسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

حطّمت السلطات في الفلبين سيارات فارهة يقدر ثمنها بنحو مليون يورو على الأقل، وذلك لأنها مهربة. وحضر الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، في مركز للجمارك في العاصمة مانيلا، للإشراف على عملية تحطيم سيارات فاخرة موردة، لكن عن طريق التهريب، بحسب موقع «يورونيوز». واستعمل جرار عملاق بعجلات حديدية لدهس عشرين سيارة من النوع الفاخر، والتي يقدر ثمنها بنحو مليون يورو. ومن بين العلامات الموجودة: لكسوس، وبي أم دابل يو، ومرسيدس، وآودي، وجاجوار، وكورفيت. كما كان يجري تحطيم عشر سيارات أخرى بالطريقة ذاتها في موانئ سيبو ودافاو. وكان الرئيس الفلبيني قال إن تحطيم السيارات الفاخرة هو رسالة للمولعين بها من الأثرياء، الذين لا يدفعون ما يجب عليهم من الآداءات الضريبية.

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العالمية
تدمير 30 سيارة فارهة في الفلبين بأمر رئاسي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

حطّمت السلطات في الفلبين سيارات فارهة يقدر ثمنها بنحو مليون يورو على الأقل، وذلك لأنها مهربة. وحضر الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، في مركز للجمارك في العاصمة مانيلا، للإشراف على عملية تحطيم سيارات فاخرة موردة، لكن عن طريق التهريب، بحسب موقع «يورونيوز». واستعمل جرار عملاق بعجلات حديدية لدهس عشرين سيارة من النوع الفاخر، والتي يقدر ثمنها بنحو مليون يورو. ومن بين العلامات الموجودة: لكسوس، وبي أم دابل يو، ومرسيدس، وآودي، وجاجوار، وكورفيت. كما كان يجري تحطيم عشر سيارات أخرى بالطريقة ذاتها في موانئ سيبو ودافاو. وكان الرئيس الفلبيني قال إن تحطيم السيارات الفاخرة هو رسالة للمولعين بها من الأثرياء، الذين لا يدفعون ما يجب عليهم من الآداءات الضريبية.

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 متهمين في مدينة الرياض.
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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018 السّاعة 21:15
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان مساء الثلاثاء بقوة 6.4 درجات إلى 10 قتلى، فيما يواصل رجال الإنقاذ...
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رسالة فلسطين:3 شهداء وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
باتت فلسطين ليلتها على ارتقاء شهيد في نابلس. واستفاقت صباحاً على شهيد آخر في الخليل. وقبلهما بـ 24 ساعة بكت...
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بعد سوريــــا :لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت روسيا أنها في طريقها إلى توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك”...
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نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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