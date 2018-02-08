تدمير 30 سيارة فارهة في الفلبين بأمر رئاسي

حطّمت السلطات في الفلبين سيارات فارهة يقدر ثمنها بنحو مليون يورو على الأقل، وذلك لأنها مهربة. وحضر الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، في مركز للجمارك في العاصمة مانيلا، للإشراف على عملية تحطيم سيارات فاخرة موردة، لكن عن طريق التهريب، بحسب موقع «يورونيوز». واستعمل جرار عملاق بعجلات حديدية لدهس عشرين سيارة من النوع الفاخر، والتي يقدر ثمنها بنحو مليون يورو. ومن بين العلامات الموجودة: لكسوس، وبي أم دابل يو، ومرسيدس، وآودي، وجاجوار، وكورفيت. كما كان يجري تحطيم عشر سيارات أخرى بالطريقة ذاتها في موانئ سيبو ودافاو. وكان الرئيس الفلبيني قال إن تحطيم السيارات الفاخرة هو رسالة للمولعين بها من الأثرياء، الذين لا يدفعون ما يجب عليهم من الآداءات الضريبية.