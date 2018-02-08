قائمة أكرم 20 دولة تتضمن دولة عربية وحيدة

كشف «مؤشر العطاء العالمي للعام 2017»، عن قائمة تضم أكثر 20 دولة كرمًا في العالم، من بين 140 دولة، وذلك بناءً على درجة مساعدتها للغريب في بلدها، وتبرعها بالأموال، وتخصيصها وقتا للتطوع، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية. جاءت في المركز الأول، في القائمة الصادرة عن «مؤشر العطاء العالمي للعام 2017» ميانمار (بورما)، بسبب تبرع 91% من أهلها بالمال لصالح الجمعيات الخيرية في عام 2016، بينما يساعد 53% منهم الغرباء، ويشارك 51 % منهم في أعمال تطوعية. وجاءت في المركز التاسع دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 51 في المائة