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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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من نام في سرير صدام حسين بعد سقوطه؟
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العالمية
من نام في سرير صدام حسين بعد سقوطه؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

أعلنت الفنانة الأسترالية صوفي مونك، أنها نامت على سرير الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين بعد سقوطه. ونقلت الصحافة البريطانية عن مونك قولها «نمت في سرير الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد قصوره الفاخرة، وشعرت أن الموت يقترب مني، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات». وزارت الفنانة الأسترالية العراق عام 2004 من أجل الترفيه عن القوات الأسترالية التي شاركت قوات التحالف في الحرب بالعراق، وكان مكان إقامتها أحد القصور الخاصة بصدام حسين، التي استولت عليها قوات التحالف. وتابعت مونك أن «الحمّام الخاص بصدام كان خيالياً، ففي السقف يوجد به ثريا مضيئة، وزينة رائعة وألماس متواجد في كل مكان».

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من نام في سرير صدام حسين بعد سقوطه؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

أعلنت الفنانة الأسترالية صوفي مونك، أنها نامت على سرير الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين بعد سقوطه. ونقلت الصحافة البريطانية عن مونك قولها «نمت في سرير الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد قصوره الفاخرة، وشعرت أن الموت يقترب مني، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات». وزارت الفنانة الأسترالية العراق عام 2004 من أجل الترفيه عن القوات الأسترالية التي شاركت قوات التحالف في الحرب بالعراق، وكان مكان إقامتها أحد القصور الخاصة بصدام حسين، التي استولت عليها قوات التحالف. وتابعت مونك أن «الحمّام الخاص بصدام كان خيالياً، ففي السقف يوجد به ثريا مضيئة، وزينة رائعة وألماس متواجد في كل مكان».

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان مساء الثلاثاء بقوة 6.4 درجات إلى 10 قتلى، فيما يواصل رجال الإنقاذ...
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بعد سوريــــا :لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
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تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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