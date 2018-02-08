العراق:تحــــرك قـــوّة عسكريــــة بأسلحـــة ثقيلـــة ودبّابـــــــات إلى البصـــرة

بغداد ـ (وكالات)

توجهت قوة عسكرية مشتركة من الفرقة المشاة التاسعة المدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في العراق إلى محافظة البصرة. وذكر مصدر أمني لوكالة أنباء الإعلام العراقي، أن «قوة عسكرية مشتركة، تتكون من فرقة المشاة التاسعة المدرعة وجهاز مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية، ستصل محافظة البصرة خلال هذه الأيام لبسط الأمن ونزع السلاح».وتابع أن «القوة معززة بقدرات عسكرية تتكون من دبابات «بي إم بي» وعجلات متنوعة وكذلك خمس دبابات برامز وغيرها من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة».