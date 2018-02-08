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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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عدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق
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العالمية
عدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

دمشق ـ (وكالات)

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جديداً امس على احد المواقع في ريف دمشق .وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان «وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت امس لاعتداء جديد من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.» وذكرت «سانا» ان وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري كانت تصدت في التاسع من جانفي الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.وقد اكدت عشرات التقارير الميدانية والاستخباراتية بحسب «سانا» «الارتباط الوثيق بين كيان العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية في سوريا حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور على أسلحة إسرائيلية الصنع إضافة إلى تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على يد الجيش في حربه على الإرهاب.»

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العالمية
عدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

دمشق ـ (وكالات)

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جديداً امس على احد المواقع في ريف دمشق .وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان «وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت امس لاعتداء جديد من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.» وذكرت «سانا» ان وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري كانت تصدت في التاسع من جانفي الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.وقد اكدت عشرات التقارير الميدانية والاستخباراتية بحسب «سانا» «الارتباط الوثيق بين كيان العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية في سوريا حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور على أسلحة إسرائيلية الصنع إضافة إلى تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على يد الجيش في حربه على الإرهاب.»

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 متهمين في مدينة الرياض.
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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018 السّاعة 21:15
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان مساء الثلاثاء بقوة 6.4 درجات إلى 10 قتلى، فيما يواصل رجال الإنقاذ...
المزيد >>
رسالة فلسطين:3 شهداء وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
باتت فلسطين ليلتها على ارتقاء شهيد في نابلس. واستفاقت صباحاً على شهيد آخر في الخليل. وقبلهما بـ 24 ساعة بكت...
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بعد سوريــــا :لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية
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أعلنت روسيا أنها في طريقها إلى توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك”...
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نورالدين بالطيب
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