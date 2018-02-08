عدوان إسرائيلي جديد على ريف دمشق

دمشق ـ (وكالات)

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً جديداً امس على احد المواقع في ريف دمشق .وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان «وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت امس لاعتداء جديد من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.» وذكرت «سانا» ان وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري كانت تصدت في التاسع من جانفي الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.وقد اكدت عشرات التقارير الميدانية والاستخباراتية بحسب «سانا» «الارتباط الوثيق بين كيان العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية في سوريا حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور على أسلحة إسرائيلية الصنع إضافة إلى تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على يد الجيش في حربه على الإرهاب.»