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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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روسيا تدقّ ناقوس الخطر:الأمريكيون يخطّطون لتقسيم سوريا
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العالمية
روسيا تدقّ ناقوس الخطر:الأمريكيون يخطّطون لتقسيم سوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

موسكو ـ (وكالات)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن على ما يبدو تسير نحو تقسيم سوريا، مشيرا إلى وجود خطة عملية لتقسيم سوريا، وموسكو ستطرح عليها سؤالا كيف يتصورون ذلك.
قال لافروف أمام المشاركين في مسابقة «قادة روسيا»: «على ما يبدو الأمريكان يسيرون نحو تقسيم البلاد، إنهم ببساطة تخلوا عن تلك التأكيدات التي أعطيت لنا، أن الغرض الوحيد من وجودهم في سوريا دون دعوة من الحكومة الشرعية هو هزيمة داعش. والآن يقولون إن وجودهم سيبقى إلى أن يتأكدوا من أن التسوية السياسية بدأت في سوريا، والتي ستأتي نتيجتها بتغيير النظام».
وأضاف «خطط تقسيم سوريا موجودة عمليا. ونحن نعلم ذلك وسنسأل الأمريكيين كيف يتصورون ذلك». من جهة أخرى، أشار لافروف أن الهدوء لا يلاحظ في كل مناطق خفض التصعيد في سوريا، ولكن عموما مستوى العنف انخفض في البلاد. وعلق لافروف قائلا: «الدور الحاسم للقوات المسلحة الروسية، كان من الممكن تدمير وكر داعش الرئيسي في سوريا. ونحن الآن نشارك بنشاط في تحقيق المزيد من استقرار الوضع. وأطلقنا جنبا إلى جنب مع تركيا وإيران عملية أستانا قبل عام، مما سمح بإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد...»

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روسيا تدقّ ناقوس الخطر:الأمريكيون يخطّطون لتقسيم سوريا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

موسكو ـ (وكالات)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن على ما يبدو تسير نحو تقسيم سوريا، مشيرا إلى وجود خطة عملية لتقسيم سوريا، وموسكو ستطرح عليها سؤالا كيف يتصورون ذلك.
قال لافروف أمام المشاركين في مسابقة «قادة روسيا»: «على ما يبدو الأمريكان يسيرون نحو تقسيم البلاد، إنهم ببساطة تخلوا عن تلك التأكيدات التي أعطيت لنا، أن الغرض الوحيد من وجودهم في سوريا دون دعوة من الحكومة الشرعية هو هزيمة داعش. والآن يقولون إن وجودهم سيبقى إلى أن يتأكدوا من أن التسوية السياسية بدأت في سوريا، والتي ستأتي نتيجتها بتغيير النظام».
وأضاف «خطط تقسيم سوريا موجودة عمليا. ونحن نعلم ذلك وسنسأل الأمريكيين كيف يتصورون ذلك». من جهة أخرى، أشار لافروف أن الهدوء لا يلاحظ في كل مناطق خفض التصعيد في سوريا، ولكن عموما مستوى العنف انخفض في البلاد. وعلق لافروف قائلا: «الدور الحاسم للقوات المسلحة الروسية، كان من الممكن تدمير وكر داعش الرئيسي في سوريا. ونحن الآن نشارك بنشاط في تحقيق المزيد من استقرار الوضع. وأطلقنا جنبا إلى جنب مع تركيا وإيران عملية أستانا قبل عام، مما سمح بإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد...»

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