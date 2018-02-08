زعيم القاعدة يطلب من الإرهابيين الجزائريين في «الشعانبي» العودة:مخطّط لتأسيس «إمارة» كبرى في ليبيا

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الجزائر ـ (وكالات)
أفادت صحيفة « الوسط « الجزائرية، امس ،بأن تحقيقات أمنية جزائرية كشفت أن المجموعات الإرهابية الناشطة في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة، حصرت تعليمات زعيم تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي عبد المالك دروكال مهام الإرهابيين الجزائريين الذين يرسلون إلى تونس فقط في التنظيم والتدريب. وأضافت أن الارهابي دروكال طلب من الإرهابيين الجزائريين العودة إلى الجزائر والتحضير لتاسيس لفرع جديد للقاعدة على الاراضي الليبية.
وكشفت وثائق سرية استرجعها الجيش الجزائري قبل 4 ايام بان 26 مقاتلا تونسيا وليبيا تسللوا الى ليبيا للمشاركة في الحرب وتأسيس امارة ارهابية جديدة.
وكشفت الصحفية ان بعض السلفيين من تونس والمغرب والجزائر تطوعوا للذهاب الى سوريا لمحاربة الجيش السوري لكنهم وجدوا انفسهم في جبال الشعانبي.
وفي سياق اخر اكدت تقارير جزائرية ان تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الاسلامي « قد فقد أحد أهم رجاله في الجزائر، ويتعلق الأمر بمسؤول الدعاية والتحريض في تنظيم درودكال ومرافقه، اللذين قضت عليهما قوات الجيش بمنطقة مشتة محسن ببلدية الطهر في جيجل، بعد فترة قصيرة من عملية نوعية أخرى هامة نفذتها مفرزة للجيش في ششار بخنشلة، ليتوالى سقوط أهم رجال هذا التنظيم تباعا في جبال الولايات الشرقية التي باتت مقبرة للإرهابيين.
واضافت التقارير الجزائرية ان قوات الجيش الجزائري تكاد تقضي على معظم الإرهابيين الأوائل المنضوين تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تأسست سنة 1998، وتحولت فيما بعد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب التي يتزعمها عبد المالك درودكال ويتعلق الأمر هذه المرة بـ ص.عادل المكنى هشام أبو رواحة المسؤول عن الدعاية والتحريض في التنظيم الذي يعد من أوائل الملتحقين بالجماعات الإرهابية عام 1994.
الجزائر ـ (وكالات)
أفادت صحيفة « الوسط « الجزائرية، امس ،بأن تحقيقات أمنية جزائرية كشفت أن المجموعات الإرهابية الناشطة في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة، حصرت تعليمات زعيم تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي عبد المالك دروكال مهام الإرهابيين الجزائريين الذين يرسلون إلى تونس فقط في التنظيم والتدريب. وأضافت أن الارهابي دروكال طلب من الإرهابيين الجزائريين العودة إلى الجزائر والتحضير لتاسيس لفرع جديد للقاعدة على الاراضي الليبية.
وكشفت وثائق سرية استرجعها الجيش الجزائري قبل 4 ايام بان 26 مقاتلا تونسيا وليبيا تسللوا الى ليبيا للمشاركة في الحرب وتأسيس امارة ارهابية جديدة.
وكشفت الصحفية ان بعض السلفيين من تونس والمغرب والجزائر تطوعوا للذهاب الى سوريا لمحاربة الجيش السوري لكنهم وجدوا انفسهم في جبال الشعانبي.
وفي سياق اخر اكدت تقارير جزائرية ان تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الاسلامي « قد فقد أحد أهم رجاله في الجزائر، ويتعلق الأمر بمسؤول الدعاية والتحريض في تنظيم درودكال ومرافقه، اللذين قضت عليهما قوات الجيش بمنطقة مشتة محسن ببلدية الطهر في جيجل، بعد فترة قصيرة من عملية نوعية أخرى هامة نفذتها مفرزة للجيش في ششار بخنشلة، ليتوالى سقوط أهم رجال هذا التنظيم تباعا في جبال الولايات الشرقية التي باتت مقبرة للإرهابيين.
واضافت التقارير الجزائرية ان قوات الجيش الجزائري تكاد تقضي على معظم الإرهابيين الأوائل المنضوين تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تأسست سنة 1998، وتحولت فيما بعد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب التي يتزعمها عبد المالك درودكال ويتعلق الأمر هذه المرة بـ ص.عادل المكنى هشام أبو رواحة المسؤول عن الدعاية والتحريض في التنظيم الذي يعد من أوائل الملتحقين بالجماعات الإرهابية عام 1994.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-