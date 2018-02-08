بإيجاز

أوروبا تدين العملية التركية

استنكر الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في منطقة عفرين شمالي سوريا، واعتبرها “وسيلة غير فعالة” لتعزيز الأمن التركي.

الإبقـــــــــاء على حفيـــــد البنا رهين محبسه

قررت السلطات الفرنسية إبقاء طارق رمضان حفيد مؤسس الاخوان المسلمين قيد التوقيف الاحتياطي في إطار محاكمته في قضية اغتصاب، على ما أفاد مصدر قضائي.

لبنان تتصدى للصهاينة

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية «للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل».

دولـــــة أوروبيــــة جديدة تحظر النقاب

قالت الحكومة الدنماركية امس إنها تعتزم تغريم من يغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.

عباس يلتقي بوتين

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آلية وساطة جديدة محتملة لتحل مكان رباعية الشرق الأوسط. وفقا لوكالة إنتر فاكس الروسية.

البحريــــن تعتقــــل مجموعة إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، امس الأربعاء، اعتقال مجموعة «إرهابية» نفذت تفجير أنبوب نفط قرية «بوري»، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بتدريبها.

الورفلي مستعدّ لتسليم نفسه

أعرب محمود الورفلي قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن استعداده لتسليم نفسه «امتثالا للأوامر واستكمالا للتحقيق» في تهم تنسبها إليه محكمة الجنايات الدولية.

ماكرون في امريكا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، امس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية أواخر افريل المقبل.