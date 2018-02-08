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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
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العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

أوروبا تدين العملية التركية
استنكر الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في منطقة عفرين شمالي سوريا، واعتبرها “وسيلة غير فعالة” لتعزيز الأمن التركي.
الإبقـــــــــاء على حفيـــــد البنا رهين محبسه
قررت السلطات الفرنسية إبقاء طارق رمضان حفيد مؤسس الاخوان المسلمين قيد التوقيف الاحتياطي في إطار محاكمته في قضية اغتصاب، على ما أفاد مصدر قضائي.
لبنان تتصدى للصهاينة
قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية «للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل».
دولـــــة أوروبيــــة جديدة تحظر النقاب
قالت الحكومة الدنماركية امس إنها تعتزم تغريم من يغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
عباس يلتقي بوتين
يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آلية وساطة جديدة محتملة لتحل مكان رباعية الشرق الأوسط. وفقا لوكالة إنتر فاكس الروسية.
البحريــــن تعتقــــل مجموعة إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، امس الأربعاء، اعتقال مجموعة «إرهابية» نفذت تفجير أنبوب نفط قرية «بوري»، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بتدريبها.
الورفلي مستعدّ لتسليم نفسه
أعرب محمود الورفلي قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن استعداده لتسليم نفسه «امتثالا للأوامر واستكمالا للتحقيق» في تهم تنسبها إليه محكمة الجنايات الدولية.
ماكرون في امريكا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، امس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية أواخر افريل المقبل.

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بعد سوريــــا :لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

أوروبا تدين العملية التركية
استنكر الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في منطقة عفرين شمالي سوريا، واعتبرها “وسيلة غير فعالة” لتعزيز الأمن التركي.
الإبقـــــــــاء على حفيـــــد البنا رهين محبسه
قررت السلطات الفرنسية إبقاء طارق رمضان حفيد مؤسس الاخوان المسلمين قيد التوقيف الاحتياطي في إطار محاكمته في قضية اغتصاب، على ما أفاد مصدر قضائي.
لبنان تتصدى للصهاينة
قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية «للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل».
دولـــــة أوروبيــــة جديدة تحظر النقاب
قالت الحكومة الدنماركية امس إنها تعتزم تغريم من يغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
عباس يلتقي بوتين
يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آلية وساطة جديدة محتملة لتحل مكان رباعية الشرق الأوسط. وفقا لوكالة إنتر فاكس الروسية.
البحريــــن تعتقــــل مجموعة إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، امس الأربعاء، اعتقال مجموعة «إرهابية» نفذت تفجير أنبوب نفط قرية «بوري»، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بتدريبها.
الورفلي مستعدّ لتسليم نفسه
أعرب محمود الورفلي قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن استعداده لتسليم نفسه «امتثالا للأوامر واستكمالا للتحقيق» في تهم تنسبها إليه محكمة الجنايات الدولية.
ماكرون في امريكا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، امس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية أواخر افريل المقبل.

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السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018 السّاعة 22:00
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 متهمين في مدينة الرياض.
المزيد >>
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018 السّاعة 21:15
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان مساء الثلاثاء بقوة 6.4 درجات إلى 10 قتلى، فيما يواصل رجال الإنقاذ...
المزيد >>
رسالة فلسطين:3 شهداء وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
باتت فلسطين ليلتها على ارتقاء شهيد في نابلس. واستفاقت صباحاً على شهيد آخر في الخليل. وقبلهما بـ 24 ساعة بكت...
المزيد >>
بعد سوريــــا :لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت روسيا أنها في طريقها إلى توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك”...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
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