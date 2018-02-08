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22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
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22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
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22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
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22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
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21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
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21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
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21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
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21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
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20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
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20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
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20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
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20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
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20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
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20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
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19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
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19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
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19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
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أوروبا تدين العملية التركية
استنكر الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في منطقة عفرين شمالي سوريا، واعتبرها “وسيلة غير فعالة” لتعزيز الأمن التركي.
الإبقـــــــــاء على حفيـــــد البنا رهين محبسه
قررت السلطات الفرنسية إبقاء طارق رمضان حفيد مؤسس الاخوان المسلمين قيد التوقيف الاحتياطي في إطار محاكمته في قضية اغتصاب، على ما أفاد مصدر قضائي.
لبنان تتصدى للصهاينة
قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية «للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل».
دولـــــة أوروبيــــة جديدة تحظر النقاب
قالت الحكومة الدنماركية امس إنها تعتزم تغريم من يغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
عباس يلتقي بوتين
يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آلية وساطة جديدة محتملة لتحل مكان رباعية الشرق الأوسط. وفقا لوكالة إنتر فاكس الروسية.
البحريــــن تعتقــــل مجموعة إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، امس الأربعاء، اعتقال مجموعة «إرهابية» نفذت تفجير أنبوب نفط قرية «بوري»، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بتدريبها.
الورفلي مستعدّ لتسليم نفسه
أعرب محمود الورفلي قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن استعداده لتسليم نفسه «امتثالا للأوامر واستكمالا للتحقيق» في تهم تنسبها إليه محكمة الجنايات الدولية.
ماكرون في امريكا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، امس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية أواخر افريل المقبل.
أوروبا تدين العملية التركية
استنكر الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي تشنها تركيا في منطقة عفرين شمالي سوريا، واعتبرها “وسيلة غير فعالة” لتعزيز الأمن التركي.
الإبقـــــــــاء على حفيـــــد البنا رهين محبسه
قررت السلطات الفرنسية إبقاء طارق رمضان حفيد مؤسس الاخوان المسلمين قيد التوقيف الاحتياطي في إطار محاكمته في قضية اغتصاب، على ما أفاد مصدر قضائي.
لبنان تتصدى للصهاينة
قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية «للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل».
دولـــــة أوروبيــــة جديدة تحظر النقاب
قالت الحكومة الدنماركية امس إنها تعتزم تغريم من يغطين وجوههن في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا وغيرها من الدول التي قيدت ارتداء البرقع والنقاب.
عباس يلتقي بوتين
يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آلية وساطة جديدة محتملة لتحل مكان رباعية الشرق الأوسط. وفقا لوكالة إنتر فاكس الروسية.
البحريــــن تعتقــــل مجموعة إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، امس الأربعاء، اعتقال مجموعة «إرهابية» نفذت تفجير أنبوب نفط قرية «بوري»، واتهمت الحرس الثوري الإيراني بتدريبها.
الورفلي مستعدّ لتسليم نفسه
أعرب محمود الورفلي قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن استعداده لتسليم نفسه «امتثالا للأوامر واستكمالا للتحقيق» في تهم تنسبها إليه محكمة الجنايات الدولية.
ماكرون في امريكا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، امس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية أواخر افريل المقبل.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-