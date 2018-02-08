ليبيــــــا :إرهابيون يفجرّون ضريــح والــدة القذافــي

طرابلس ـ (وكالات)

فجّر متطرفون مسلّحون مجهولون ضريح والدة الزعيم الراحل معمر القذافي عائشة بن نيران الواقع في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت، رغم عدم وجود رفات بداخله. وذلك قبل أسبوع على إحياء الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خلّف التفجير مساء أول أمس أضرارا في بقايا القبر المنبوش منذ نوفمبر 2011، وفي المبنى المقام بداخله الواقع خارج مسجد يحمل اسمها. فيما أصيب المسجد بأضرار تمثلت في تحطم بعض النوافذ والأبواب نتيجة شدة الانفجار.