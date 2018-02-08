بعد سوريــــا :لبنان يفتح موانئه للسفن العسكرية الروسية

موسكو ـ (وكالات)

أعلنت روسيا أنها في طريقها إلى توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع لبنان، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية.ونقلت الوكالة يوم أمس، عن مصادر إعلامية روسية أن رئيس الحكومة، دميتري ميدفيديف، طلب من وزارة الدفاع بدء محادثات مع نظيرتها اللبنانية لتوقيع الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على فتح الموانئ اللبنانية أمام السفن العسكرية الروسية، إضافة إلى جعل المطارات اللبنانية محطة عبور للمقاتلات الروسية.كما تنص على تبادل المعلومات بشأن قضايا الدفاع، وإرسال خبراء عسكريين روس لتدريب قوات الجيش اللبناني، ومشاركة الوفود العسكرية اللبنانية في جميع المناورات العسكرية الروسية والاجتماعات والمؤتمرات العسكرية.