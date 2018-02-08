رسالة فلسطين:3 شهداء وعشرات الجرحى في مواجهات عنيفة

باتت فلسطين ليلتها على ارتقاء شهيد في نابلس. واستفاقت صباحاً على شهيد آخر في الخليل. وقبلهما بـ 24 ساعة بكت فلسطين نصرها، حين ارتقى المطارد أحمد نصر جرار في بلدة اليامون قضاء جنين، بعد أسبوعين من الفشل الإسرائيلي في اغتياله واعتقاله. وبين هذه الاحداث اعتقل جيش الاحتلال 20 فلسطينيا في مختلف الضفة الغربية المحتلة.

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فلسطين المحتلة: (الشروق) –

ودخل الفلسطينيون، أمس، في يوم حداد عام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الليلة الماضية في نابلس والخليل وجنين.

وانخرط آلاف الفلسطينيين الغاضبين أمس، في المشاركة بموكب تشييع الشهداء انطلاقا من أمام مستشفى جامعة النجاح بنابلس ومستشفى عالية بالخليل. وتوجه المشيعون الى مسقط رأس الشهداء وسط هتافات غاضبة تنادي بالثأر لدماء الشهداء. وتتعهد بالسير على دربهم.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أن «يوم الجمعة القادم سيكون يوم غضب بوجه الاحتلال «الاسرائيلي» في كافة أنحاء فلسطين».

وأعلن جيش الاحتلال فجر أمس، قتل فلسطيني نفذ عملية طعن قرب مستوطنة «كرمي تسور» المقامة شمال الخليل، أسفرت عن إصابة مستوطن. وأعلن عن اسم الشهيد لاحقا. وهو حمزة زماعرة.

وأصيب 30 فلسطينيا، أمس، بالرصاص الحيّ والمطاطي في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوّات الاحتلال في بلدة حلحول شمال محافظة الخليل بالضّفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام منزل منفذ عملية حلحول.

وسبق ذلك استشهاد الشاب خالد وليد التايه، خلال مواجهات عنيفة في مدينة نابلس ليلاً، بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال لتنفيذ «عملية أمنية» وفق إعلان الجيش.

وقال جيش الاحتلال إنه دخل مدينة نابلس لتنفيذ «عملية أمنية» فتعرض للهجوم من المدينة بأكملها، مما دفع جنوده إلى إطلاق الرصاص من أجل الخروج من المدينة.

وكشفت مقاطع فيديو مشاركة مئات الفلسطينيين في نابلس بالتصدي لقوات الاحتلال وجهاً لوجه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، مما أسفر عن إصابة 50 فلسطينيا.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصلت «الشروق» نسخة عنه إن أغلب الإصابات كانت بالرصاص الحي، و6 إصابات منها كانت خطيرة. وقد تم إدخال الحالات إلى غرف العمليات والعناية المكثفة.

وشنت قوات الاحتلال «الاسرائيلي»، حملة واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت خلالها عددًا من الفلسطينيين، بعد ليلة من اعتداءات نفذها الاحتلال والمستوطنون.

وقالت مصادر محلية فلسطينية لـ»الشروق» إن قوّات الاحتلال اعتقلت فجر أمس، 17 فلسطينيا. ووصف المصدر ليلة أمس بـ «بليلة ساخنة» في الضّفة. وزعم الاحتلال أنّ كامل المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية.

ودائما في نابلس جبل النار، أقدم مستوطنون على اختطاف طفلين من بلدة مادما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتمكن الأهالي من تخليصهما.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ»الشروق» إن أفرادا من مستوطني «يتسهار» الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس، اختطفوا طفلين كانا يتواجدان عند مدخل منزليهما الواقعين على أطراف البلدة.

وأضاف أن الأهالي نجحوا بتخليصهما من أيدي المستوطنين. واندلعت مواجهات بين الطرفين، قبل أن تصل قوات الاحتلال لتوفير الحماية للمستوطنين واصفا ما جرى بأنه يمثل سابقة وتطورًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين وأساليبهم.

رأي خبير

المحلل السياسي د.عدنان أبو عامر: «أي عدوان كبير على القطاع من شأنه أن يسبب إشكاليات كبيرة للاحتلال، وخلق رأي عام دولي وصورة دعائية لا يرغب بها الأخير. وما يدعو الاحتلال الى العدول عن اجتياح غزة وجود حالة استنفار عالية لدى المقاومة».

مراسلنا بهاء العبدالله