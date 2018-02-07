قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نظم إقليم الحرس الوطني بقابس حملة أمنيّة كُبرى بمُشاركة مُختلف الإختصاصات بمنطقتي الحرس الوطني بقابس ومارث وفوج التدخّل للحرس الوطني بالمكان يوم 07 فيفري 2018 بداية من السّاعة 12.00 إلى غاية السّاعة 24.00، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

* إجراء المراقبة الترتيبية على 1400 شخص.

* إجراء المراقبة الترتيبية على 982 وسائل نقل مختلفة (شاحنات وسيارات).

* إلقاء القبض على 18 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

* حجز سيّارتين مفتش عنهما.

* تحرير 165 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.

* إحباط عمليات تهريب وحجز 06 سيارات محملة ببضائع مهرّبة مختلفة (سجائر، معسل، أحذية رياضية، شاي وتن).

وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 215.890 دينار.