قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار

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نظم إقليم الحرس الوطني بقابس حملة أمنيّة كُبرى بمُشاركة مُختلف الإختصاصات بمنطقتي الحرس الوطني بقابس ومارث وفوج التدخّل للحرس الوطني بالمكان يوم 07 فيفري 2018 بداية من السّاعة 12.00 إلى غاية السّاعة 24.00، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
* إجراء المراقبة الترتيبية على 1400 شخص.
* إجراء المراقبة الترتيبية على 982 وسائل نقل مختلفة (شاحنات وسيارات).
* إلقاء القبض على 18 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
* حجز سيّارتين مفتش عنهما.
* تحرير 165 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.
* إحباط عمليات تهريب وحجز 06 سيارات محملة ببضائع مهرّبة مختلفة (سجائر، معسل، أحذية رياضية، شاي وتن).
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 215.890 دينار.
نظم إقليم الحرس الوطني بقابس حملة أمنيّة كُبرى بمُشاركة مُختلف الإختصاصات بمنطقتي الحرس الوطني بقابس ومارث وفوج التدخّل للحرس الوطني بالمكان يوم 07 فيفري 2018 بداية من السّاعة 12.00 إلى غاية السّاعة 24.00، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
* إجراء المراقبة الترتيبية على 1400 شخص.
* إجراء المراقبة الترتيبية على 982 وسائل نقل مختلفة (شاحنات وسيارات).
* إلقاء القبض على 18 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
* حجز سيّارتين مفتش عنهما.
* تحرير 165 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.
* إحباط عمليات تهريب وحجز 06 سيارات محملة ببضائع مهرّبة مختلفة (سجائر، معسل، أحذية رياضية، شاي وتن).
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 215.890 دينار.
-
10:58أول "بريطاني حديث" امتلك بشرة سمراء اللون!
08 فيفري 2018
-
10:49سيدي بوزيد: لليوم الثالث على التوالي الدروس تتعطل بمدرسة الحي الفلاحي
08 فيفري 2018
-
10:43يوسف الشاهد واحمد او يحي يشاركان في احياء الذكرى 60 لاحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:26الرياح فضحته بشكل واضح.. فيديو لترامب يظهر حقيقة شعره
08 فيفري 2018
-
10:18احالة قضية "كاكتوس برود" على القطب القضائي المالي
08 فيفري 2018
-
10:08إحياء الذكرى 60 لأحداث ساقية سيدي يوسف
08 فيفري 2018
-
10:05مدنين: مشاريع صغرى لفائدة الشباب والمرأة الريفية
08 فيفري 2018
-
09:55تاريخ عقارب في كتاب لشمس الدين بنعمار
08 فيفري 2018
-
09:45قابس: حجز بضاعة مهربة بقيمة أكثر من 215 ألف دينار
08 فيفري 2018
-
09:28حمام الأنف: الكشف عن عصابة مختصّة في السّرقة من داخل السيارات
08 فيفري 2018
-
09:09العلا: وفاة والد الحكم الدولي عبد الله الدرعي في حادث مرور
08 فيفري 2018
-
08:58بالفيديو.. سهام بلخوجة: أعتذر عن كلمة "نقتلكم" وقلتها بعفوية
08 فيفري 2018
-
08:34ميسي رفض عرضا خياليا
08 فيفري 2018
-
08:20فايسبوك يصنِّف مستخدميه "فقير" و"غني" و"متوسط"
08 فيفري 2018
-
08:04برلمانية جزائرية: سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية!
08 فيفري 2018
-
07:48نابل: ايقاف 94 مفتشا عنهم
08 فيفري 2018
-
07:27مسافرون ينامون في المحطات بعد ان غطت الثلوج باريس وشمال فرنسا
08 فيفري 2018
-
07:10مصر تمحو اسم "سليم الأول" من شوارع القاهرة
08 فيفري 2018
-
07:01فنزويلا: تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المبكرة
08 فيفري 2018
-
00:31تونس تصف قرار إدراجها في القائمة السوداء بـ"المجحف والمتسرع وأحادي الجانب"
08 فيفري 2018