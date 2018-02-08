حاتــــــم بلحــــــاج يكتب للوطنيــة الأولــــى

يحفظ التاريخ للسيناريست حاتم بلحاج تميّزه في التأليف الهزلي والمرح من خلال سلسلة «شوفلي حل» التي أصبحت في وعي المتلقي التونسي اعتبارا لطرافة الطرح والقيمة الفنية والابداعية للممثلين... وتواصلا مع هذه النوعية من الكتابات الخفيفة... جدّد حاتم بلحاج علاقته الانتاجية مع الوطنية الأولى من خلال الشروع في تأليف سلسلة جديدة على شاكلة (محل شاهد) الشهيرة لسهرات رمضان القادم.