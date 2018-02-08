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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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لطفـــــي بوشنــــــــاق في إمــــارة الفجيـــــرة
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الثقافي
لطفـــــي بوشنــــــــاق في إمــــارة الفجيـــــرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

يشارك الفنان لطفي بوشناق في الفترة من 24 الى 5 مارس 2018 في الدورة الثانية لمهرجان الفجيرة للفنون يتضمن المهرجان عديد المحطات الفنية بمشاركة عدد كبير من الفنانين العالميين.

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الثقافي
لطفـــــي بوشنــــــــاق في إمــــارة الفجيـــــرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

يشارك الفنان لطفي بوشناق في الفترة من 24 الى 5 مارس 2018 في الدورة الثانية لمهرجان الفجيرة للفنون يتضمن المهرجان عديد المحطات الفنية بمشاركة عدد كبير من الفنانين العالميين.

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08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح القاص وليد سليمان في إدارة ورشة للكتابة كاول تجربة في تونس منذ ست سنوات دون انقطاع كما استنبط شكلا جديدا...
المزيد >>
صالون معابر ....يحتفي بحفيظة قارة بيبان
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
ملتقى خطاب المقدّمات.. كليّة القيروان ..انفتاح على الفضاء ّ العموميّ و احتفاء بالإبداع والنّقد
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لقد بادرت مدرسة الدكتورا، بالقيروان، مذ أن تولى إدارتها الأستاذ
المزيد >>
تأسيس جمعية الكاتبات المغاربيات
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت الشاعرة والقاصة فاطمة بن محمود عن تأسيس جمعيّة أدبيّة. تحمل أسم «الكاتبات المغربية» ومن أهدافها...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
القائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...
المزيد >>
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