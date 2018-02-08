يوم 24 فيفري:نور شيبة يغنــــــي في بـــــــــــــون
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
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22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
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22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
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22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
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21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
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21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
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21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
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21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
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20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
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20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
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20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
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20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
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20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
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20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
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19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
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يوم 24 فيفري:نور شيبة يغنــــــي في بـــــــــــــون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018
يتحول يوم 24 فيفري الجاري الفنان نور شيبة الى مدينة بون الألمانية لإحياء سهرة فنية لفائدة الجالية العربية هناك. نور شيبة الذي يلقب بأمير الأغنية التونسية توّج مؤخرا بجائزة أفضل مطرب تونسي في 2017 اعتبارا لمسيرته المتميزة على امتداد السنة الفارطة الثرية بالانتاجات والمشاركات الهامة في المهرجانات الصيفية.
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يوم 24 فيفري:نور شيبة يغنــــــي في بـــــــــــــون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018
يتحول يوم 24 فيفري الجاري الفنان نور شيبة الى مدينة بون الألمانية لإحياء سهرة فنية لفائدة الجالية العربية هناك. نور شيبة الذي يلقب بأمير الأغنية التونسية توّج مؤخرا بجائزة أفضل مطرب تونسي في 2017 اعتبارا لمسيرته المتميزة على امتداد السنة الفارطة الثرية بالانتاجات والمشاركات الهامة في المهرجانات الصيفية.
لقاء مع... القاص وليد سليمان لـ«الشروق» ... الترجمة مهمشة في تونس ... والتظاهرات الثقافية هجرها الجمهور
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح القاص وليد سليمان في إدارة ورشة للكتابة كاول تجربة في تونس منذ ست سنوات دون انقطاع كما استنبط شكلا جديدا...المزيد >>
صالون معابر ....يحتفي بحفيظة قارة بيبان
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل صالون معابر للقراءة والكتابة في لقائه الشهري الاخيرالمزيد >>
ملتقى خطاب المقدّمات.. كليّة القيروان ..انفتاح على الفضاء ّ العموميّ و احتفاء بالإبداع والنّقد
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
لقد بادرت مدرسة الدكتورا، بالقيروان، مذ أن تولى إدارتها الأستاذالمزيد >>
تأسيس جمعية الكاتبات المغاربيات
08 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلنت الشاعرة والقاصة فاطمة بن محمود عن تأسيس جمعيّة أدبيّة. تحمل أسم «الكاتبات المغربية» ومن أهدافها...المزيد >>
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-
نورالدين بالطيبالقائمة السوداء... والنفاق الأوروبي!
تم رسميا تصنيف تونس في القائمة السوداء كبلد يشجع على الإرهاب وتبييض الأموال. وهو تصنيف مؤلم لم يكن مفاجئا وكان متوقعا منذ نوفمبر الماضي. وكانت وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة على...المزيد >>
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