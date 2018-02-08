عروض اليوم

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19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
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الخميس 08 فيفري 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 –15:17 عرض فيلم «The to PARIS».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Insidious».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
20:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
19:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
16:30 – عرض فيلم «Insidious».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
15:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
الخميس 08 فيفري 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 –15:17 عرض فيلم «The to PARIS».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Insidious».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
20:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
18:30 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
19:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
16:30 – عرض فيلم «Insidious».
19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
15:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-