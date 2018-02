عروض اليوم

الخميس 08 فيفري 2018

* قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

19:00 –15:17 عرض فيلم «The to PARIS».

* قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

12:30 – عرض فيلم «Jumanji».

14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة المونديال بتونس:

11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.

12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

* قاعة سينما البرناص بتونس:

13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.

14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

16:00 – عرض فيلم «Insidious».

19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

20:30 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».

* قاعة سينما الـ«ABC» بتونس:

12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.

18:30 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».

* فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 21:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.

17:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».

19:30 – عرض فيلم «على كف عفريت» لكوثر بن هنية.

* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم «The Greatest Showman».

16:30 – عرض فيلم «Insidious».

19:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

21:15 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».

* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:

21:15 – عرض فيلم «The 15:17 to PARIS».

* قاعة سينما البالاص بسوسة:

13:00 – عرض فيلم «The Greatest Showman».

15:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.

17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.

19:00 – عرض فيلم «Maze Runner: The Death Cure».