عددها يفوق 12 ألفا :نقل ألف عمل فني الى المكتبة الوطنية

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خبراء من كوريا والنمسا وأمريكا للصيانة
تحت حماية الجيش الوطني وفي شاحنات تابعة للجيش انطلقت بداية من الاثنين الماضي 5 فيفري عملية إنقاذ 12 ألف عمل فني على ملك الدولة. انطلقت مصالح وزارة الثقافة بداية من يوم الاثنين في نقل رصيد الدولة من الاعمال الفنية.
تونس (الشروق) ــ
هذا الرصيد تحتفظ به الوزارة في مخازن قصر السعيد في ظروف غير ملائمة تهدد هذا الرصيد الثقافي والتاريخي الهام بالاندثار بفعل الرطوبة وغياب الشروط التقنية اللازمة للاحتفاظ برصيد بهذه الاهمية.
مبادرات
هذه المبادرة التي قررها وزير الشوؤن الثقافية انطلقت منذ تولي الدكتورة لطيفة الاخضر مسؤولية الوزارة وكانت اول وزير يتخذ هذه الخطوة وهذا القرار التاريخي وبتولي الدكتورة سنية مبارك تقدم المشروع اكثر بعد تعيين لجنة استشارية تتولى ترتيب الرصيد الوطني وجرده واختيار الاعمال المناسبة لمتحف الفن المعاصر في مدينة الثقافة وعندما تولى الدكتور محمد زين العابدين حقيبة الوزارة قام بتوسيع اللجنة لتصبح لجنتين واحدة فنية والثانية تقنية وتضم اللجان ممثلين عن وزارات الثقافة والدفاع واملاك الدولة ويصل عدد اعضاء اللجنة الفنية الى ثلاثة عشر عضوا اغلبهم ممثلون للفنانين التشكيليين والمعاهد العليا للفنون الجميلة وقد تراس الدكتور محمد الحشيشة اللجنة الفنية التي بدات في رصد الاعمال الفنية وجردها.
واعتبر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله الذي يمثل الاتحاد في هذه اللجنة ان هذا المشروع سيتواصل حوالي عشر سنوات لفرز اكثر من 12 الف عمل فني يعود اقدمها الى اكثر من قرن وفيها اعمال فنانين اجانب ويمثل هذا الرصيد ثورة فنية حقيقية معتبرا ان الوزير محمد زين العابدين كانت له الجراة الكافية لاتخاذ هذا القرار الذي كان الوزراء يخافون من اتخاذه.
خبراء أجانب
من جهة اخرى علمت الشروق ان وزارة الثقافة ابرمت في اطار التعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع كوريا والنمسا وأمريكا من اجل تكوين خريجي معاهد الفنون الجميلة في اختصاص ترميم الاعمال الفنية القديمة وهو اختصاص تفتقده تونس وسيتم اختيار مجموعة من خريجي المعاهد العليا للفنون الجميلة بالتعاون مع مدينة الثقافة للمشاركة في التربصات التي سيشرف عليها خبراء من كوريا والنمسا.
وستتواصل عملية نقل الرصيد الوطني من شراءات الدولة الى المكتبة الوطنية ومدينة الثقافة وسيكون اول معرض في متحف الفن المعاصر في شهر جوان القادم بمناسبة افتتاح المعرض.
خبراء من كوريا والنمسا وأمريكا للصيانة
تحت حماية الجيش الوطني وفي شاحنات تابعة للجيش انطلقت بداية من الاثنين الماضي 5 فيفري عملية إنقاذ 12 ألف عمل فني على ملك الدولة. انطلقت مصالح وزارة الثقافة بداية من يوم الاثنين في نقل رصيد الدولة من الاعمال الفنية.
تونس (الشروق) ــ
هذا الرصيد تحتفظ به الوزارة في مخازن قصر السعيد في ظروف غير ملائمة تهدد هذا الرصيد الثقافي والتاريخي الهام بالاندثار بفعل الرطوبة وغياب الشروط التقنية اللازمة للاحتفاظ برصيد بهذه الاهمية.
مبادرات
هذه المبادرة التي قررها وزير الشوؤن الثقافية انطلقت منذ تولي الدكتورة لطيفة الاخضر مسؤولية الوزارة وكانت اول وزير يتخذ هذه الخطوة وهذا القرار التاريخي وبتولي الدكتورة سنية مبارك تقدم المشروع اكثر بعد تعيين لجنة استشارية تتولى ترتيب الرصيد الوطني وجرده واختيار الاعمال المناسبة لمتحف الفن المعاصر في مدينة الثقافة وعندما تولى الدكتور محمد زين العابدين حقيبة الوزارة قام بتوسيع اللجنة لتصبح لجنتين واحدة فنية والثانية تقنية وتضم اللجان ممثلين عن وزارات الثقافة والدفاع واملاك الدولة ويصل عدد اعضاء اللجنة الفنية الى ثلاثة عشر عضوا اغلبهم ممثلون للفنانين التشكيليين والمعاهد العليا للفنون الجميلة وقد تراس الدكتور محمد الحشيشة اللجنة الفنية التي بدات في رصد الاعمال الفنية وجردها.
واعتبر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله الذي يمثل الاتحاد في هذه اللجنة ان هذا المشروع سيتواصل حوالي عشر سنوات لفرز اكثر من 12 الف عمل فني يعود اقدمها الى اكثر من قرن وفيها اعمال فنانين اجانب ويمثل هذا الرصيد ثورة فنية حقيقية معتبرا ان الوزير محمد زين العابدين كانت له الجراة الكافية لاتخاذ هذا القرار الذي كان الوزراء يخافون من اتخاذه.
خبراء أجانب
من جهة اخرى علمت الشروق ان وزارة الثقافة ابرمت في اطار التعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع كوريا والنمسا وأمريكا من اجل تكوين خريجي معاهد الفنون الجميلة في اختصاص ترميم الاعمال الفنية القديمة وهو اختصاص تفتقده تونس وسيتم اختيار مجموعة من خريجي المعاهد العليا للفنون الجميلة بالتعاون مع مدينة الثقافة للمشاركة في التربصات التي سيشرف عليها خبراء من كوريا والنمسا.
وستتواصل عملية نقل الرصيد الوطني من شراءات الدولة الى المكتبة الوطنية ومدينة الثقافة وسيكون اول معرض في متحف الفن المعاصر في شهر جوان القادم بمناسبة افتتاح المعرض.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-