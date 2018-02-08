عددها يفوق 12 ألفا :نقل ألف عمل فني الى المكتبة الوطنية

خبراء من كوريا والنمسا وأمريكا للصيانة

تحت حماية الجيش الوطني وفي شاحنات تابعة للجيش انطلقت بداية من الاثنين الماضي 5 فيفري عملية إنقاذ 12 ألف عمل فني على ملك الدولة. انطلقت مصالح وزارة الثقافة بداية من يوم الاثنين في نقل رصيد الدولة من الاعمال الفنية.

تونس (الشروق) ــ

هذا الرصيد تحتفظ به الوزارة في مخازن قصر السعيد في ظروف غير ملائمة تهدد هذا الرصيد الثقافي والتاريخي الهام بالاندثار بفعل الرطوبة وغياب الشروط التقنية اللازمة للاحتفاظ برصيد بهذه الاهمية.

مبادرات

هذه المبادرة التي قررها وزير الشوؤن الثقافية انطلقت منذ تولي الدكتورة لطيفة الاخضر مسؤولية الوزارة وكانت اول وزير يتخذ هذه الخطوة وهذا القرار التاريخي وبتولي الدكتورة سنية مبارك تقدم المشروع اكثر بعد تعيين لجنة استشارية تتولى ترتيب الرصيد الوطني وجرده واختيار الاعمال المناسبة لمتحف الفن المعاصر في مدينة الثقافة وعندما تولى الدكتور محمد زين العابدين حقيبة الوزارة قام بتوسيع اللجنة لتصبح لجنتين واحدة فنية والثانية تقنية وتضم اللجان ممثلين عن وزارات الثقافة والدفاع واملاك الدولة ويصل عدد اعضاء اللجنة الفنية الى ثلاثة عشر عضوا اغلبهم ممثلون للفنانين التشكيليين والمعاهد العليا للفنون الجميلة وقد تراس الدكتور محمد الحشيشة اللجنة الفنية التي بدات في رصد الاعمال الفنية وجردها.

واعتبر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله الذي يمثل الاتحاد في هذه اللجنة ان هذا المشروع سيتواصل حوالي عشر سنوات لفرز اكثر من 12 الف عمل فني يعود اقدمها الى اكثر من قرن وفيها اعمال فنانين اجانب ويمثل هذا الرصيد ثورة فنية حقيقية معتبرا ان الوزير محمد زين العابدين كانت له الجراة الكافية لاتخاذ هذا القرار الذي كان الوزراء يخافون من اتخاذه.

خبراء أجانب

من جهة اخرى علمت الشروق ان وزارة الثقافة ابرمت في اطار التعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع كوريا والنمسا وأمريكا من اجل تكوين خريجي معاهد الفنون الجميلة في اختصاص ترميم الاعمال الفنية القديمة وهو اختصاص تفتقده تونس وسيتم اختيار مجموعة من خريجي المعاهد العليا للفنون الجميلة بالتعاون مع مدينة الثقافة للمشاركة في التربصات التي سيشرف عليها خبراء من كوريا والنمسا.

وستتواصل عملية نقل الرصيد الوطني من شراءات الدولة الى المكتبة الوطنية ومدينة الثقافة وسيكون اول معرض في متحف الفن المعاصر في شهر جوان القادم بمناسبة افتتاح المعرض.

كتب نورالدين بالطيب