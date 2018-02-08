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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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معرض بنور مشفر في رواق علي القرماسي : المدينة بين العقل و المخيال
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الثقافي
معرض بنور مشفر في رواق علي القرماسي : المدينة بين العقل و المخيال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ
يحتضن رواق علي القرماسي للفنون بالعاصمة (نهج شارل ديغول) إلى غاية 14 فيفري الجاري، معرضا للفنان التشكيلي والفوتوغرافي بنور مشفر بعنوان « المدينة والعقل والمخيال»، وهو عبارة عن صور فوتوغرافية بتقنيات رقمية .
من يزور معرض «المدينة والعقل والمخيال» للأستاذ بنور مشفر، ستنتابه حيرة، وتتداخل في ذهنه أسئلة واستفهامات عديدة، أرادها صاحبها تصريحا في لقاء خاطف جمعنا به، وتلميحا من خلال عنوان معرضه، الذي يدخل في سياق تجربته الطويلة من العمل على «المدينة».
قد يتساءل الزائر، هل هذه اللوحات مجرد صور فوتوغرافية للوحات تشكيلية زيتية؟ وقد يتساءل هل هذا المعرض يجمع صورا فوتوغرافية لأماكن في بعض المدن ولوحات تشكيلية لنفس الفنان؟ لكن الإجابة في الواقع، لا هذا ولا ذاك، بل إن اللوحات المعروضة، هي صور فوتوغرافية شكلها صاحبها بطريقته الخاصة مستخدما كل أدوات الفن التشكيلي والفوتوغرافي القديمة منها والحديثة.
لقد مثل معرض «المدينة والعقل والمخيال»، منعرجا حقيقيا في تاريخ فن الصورة، ولئن جسد البحث العلمي لبنور مشفر في مجاله، فإنه أرخ لعالمين إثنين، عالم المعمار الذي يخص موضوع إبداعه وهو المدينة، وذلك من خلال الاشتغال على الإضاءة والتركيب التي تضفي حركية زمنية على جماد المعمار وتعرض مختلف الحقبات الزمنية في التاريخ التي أثرت هذا المعمار، ليتجلى تلاقح الحضارات في هندسة معمارية برؤية عين فنية استعمل صاحبها كل ما أتيح له من أدوات ليقدم معلومة مخبرية برؤية فنية تشكيلية.
أما العالم الثاني الذي يعد ثورة في عالم هذا الفن، فقد كان نتاج بحث علمي وأسئلة راودت عقل الفنان فكانت الإجابة في مخياله وخياله الذي ذهب به بعيدا، ليحدث رجة فنية، ألا وهي تشكيل لوحة فنية تشكيلية بالتقنيات الرقمية، وهذه الرجة قد تجد رفضا وانتقادا لاذعا من أهل القطاع، لكنها في الواقع ستكون رجة إيجابية ستجعل من أعمال الفنان بنور مشفر تؤرخ لهذا العصر ولأدواته الفنية، فمشفر تفاعل مع حاضره تقنيا، وطوع التقنيات الحديثة فقدم قراءة بصرية فنية لها نكهة متفردة.

ـ وسام المختار
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الثقافي
معرض بنور مشفر في رواق علي القرماسي : المدينة بين العقل و المخيال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

تونس (الشروق) ـ
يحتضن رواق علي القرماسي للفنون بالعاصمة (نهج شارل ديغول) إلى غاية 14 فيفري الجاري، معرضا للفنان التشكيلي والفوتوغرافي بنور مشفر بعنوان « المدينة والعقل والمخيال»، وهو عبارة عن صور فوتوغرافية بتقنيات رقمية .
من يزور معرض «المدينة والعقل والمخيال» للأستاذ بنور مشفر، ستنتابه حيرة، وتتداخل في ذهنه أسئلة واستفهامات عديدة، أرادها صاحبها تصريحا في لقاء خاطف جمعنا به، وتلميحا من خلال عنوان معرضه، الذي يدخل في سياق تجربته الطويلة من العمل على «المدينة».
قد يتساءل الزائر، هل هذه اللوحات مجرد صور فوتوغرافية للوحات تشكيلية زيتية؟ وقد يتساءل هل هذا المعرض يجمع صورا فوتوغرافية لأماكن في بعض المدن ولوحات تشكيلية لنفس الفنان؟ لكن الإجابة في الواقع، لا هذا ولا ذاك، بل إن اللوحات المعروضة، هي صور فوتوغرافية شكلها صاحبها بطريقته الخاصة مستخدما كل أدوات الفن التشكيلي والفوتوغرافي القديمة منها والحديثة.
لقد مثل معرض «المدينة والعقل والمخيال»، منعرجا حقيقيا في تاريخ فن الصورة، ولئن جسد البحث العلمي لبنور مشفر في مجاله، فإنه أرخ لعالمين إثنين، عالم المعمار الذي يخص موضوع إبداعه وهو المدينة، وذلك من خلال الاشتغال على الإضاءة والتركيب التي تضفي حركية زمنية على جماد المعمار وتعرض مختلف الحقبات الزمنية في التاريخ التي أثرت هذا المعمار، ليتجلى تلاقح الحضارات في هندسة معمارية برؤية عين فنية استعمل صاحبها كل ما أتيح له من أدوات ليقدم معلومة مخبرية برؤية فنية تشكيلية.
أما العالم الثاني الذي يعد ثورة في عالم هذا الفن، فقد كان نتاج بحث علمي وأسئلة راودت عقل الفنان فكانت الإجابة في مخياله وخياله الذي ذهب به بعيدا، ليحدث رجة فنية، ألا وهي تشكيل لوحة فنية تشكيلية بالتقنيات الرقمية، وهذه الرجة قد تجد رفضا وانتقادا لاذعا من أهل القطاع، لكنها في الواقع ستكون رجة إيجابية ستجعل من أعمال الفنان بنور مشفر تؤرخ لهذا العصر ولأدواته الفنية، فمشفر تفاعل مع حاضره تقنيا، وطوع التقنيات الحديثة فقدم قراءة بصرية فنية لها نكهة متفردة.

ـ وسام المختار
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