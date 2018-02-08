معرض بنور مشفر في رواق علي القرماسي : المدينة بين العقل و المخيال

-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-
تونس (الشروق) ـ
يحتضن رواق علي القرماسي للفنون بالعاصمة (نهج شارل ديغول) إلى غاية 14 فيفري الجاري، معرضا للفنان التشكيلي والفوتوغرافي بنور مشفر بعنوان « المدينة والعقل والمخيال»، وهو عبارة عن صور فوتوغرافية بتقنيات رقمية .
من يزور معرض «المدينة والعقل والمخيال» للأستاذ بنور مشفر، ستنتابه حيرة، وتتداخل في ذهنه أسئلة واستفهامات عديدة، أرادها صاحبها تصريحا في لقاء خاطف جمعنا به، وتلميحا من خلال عنوان معرضه، الذي يدخل في سياق تجربته الطويلة من العمل على «المدينة».
قد يتساءل الزائر، هل هذه اللوحات مجرد صور فوتوغرافية للوحات تشكيلية زيتية؟ وقد يتساءل هل هذا المعرض يجمع صورا فوتوغرافية لأماكن في بعض المدن ولوحات تشكيلية لنفس الفنان؟ لكن الإجابة في الواقع، لا هذا ولا ذاك، بل إن اللوحات المعروضة، هي صور فوتوغرافية شكلها صاحبها بطريقته الخاصة مستخدما كل أدوات الفن التشكيلي والفوتوغرافي القديمة منها والحديثة.
لقد مثل معرض «المدينة والعقل والمخيال»، منعرجا حقيقيا في تاريخ فن الصورة، ولئن جسد البحث العلمي لبنور مشفر في مجاله، فإنه أرخ لعالمين إثنين، عالم المعمار الذي يخص موضوع إبداعه وهو المدينة، وذلك من خلال الاشتغال على الإضاءة والتركيب التي تضفي حركية زمنية على جماد المعمار وتعرض مختلف الحقبات الزمنية في التاريخ التي أثرت هذا المعمار، ليتجلى تلاقح الحضارات في هندسة معمارية برؤية عين فنية استعمل صاحبها كل ما أتيح له من أدوات ليقدم معلومة مخبرية برؤية فنية تشكيلية.
أما العالم الثاني الذي يعد ثورة في عالم هذا الفن، فقد كان نتاج بحث علمي وأسئلة راودت عقل الفنان فكانت الإجابة في مخياله وخياله الذي ذهب به بعيدا، ليحدث رجة فنية، ألا وهي تشكيل لوحة فنية تشكيلية بالتقنيات الرقمية، وهذه الرجة قد تجد رفضا وانتقادا لاذعا من أهل القطاع، لكنها في الواقع ستكون رجة إيجابية ستجعل من أعمال الفنان بنور مشفر تؤرخ لهذا العصر ولأدواته الفنية، فمشفر تفاعل مع حاضره تقنيا، وطوع التقنيات الحديثة فقدم قراءة بصرية فنية لها نكهة متفردة.
تونس (الشروق) ـ
يحتضن رواق علي القرماسي للفنون بالعاصمة (نهج شارل ديغول) إلى غاية 14 فيفري الجاري، معرضا للفنان التشكيلي والفوتوغرافي بنور مشفر بعنوان « المدينة والعقل والمخيال»، وهو عبارة عن صور فوتوغرافية بتقنيات رقمية .
من يزور معرض «المدينة والعقل والمخيال» للأستاذ بنور مشفر، ستنتابه حيرة، وتتداخل في ذهنه أسئلة واستفهامات عديدة، أرادها صاحبها تصريحا في لقاء خاطف جمعنا به، وتلميحا من خلال عنوان معرضه، الذي يدخل في سياق تجربته الطويلة من العمل على «المدينة».
قد يتساءل الزائر، هل هذه اللوحات مجرد صور فوتوغرافية للوحات تشكيلية زيتية؟ وقد يتساءل هل هذا المعرض يجمع صورا فوتوغرافية لأماكن في بعض المدن ولوحات تشكيلية لنفس الفنان؟ لكن الإجابة في الواقع، لا هذا ولا ذاك، بل إن اللوحات المعروضة، هي صور فوتوغرافية شكلها صاحبها بطريقته الخاصة مستخدما كل أدوات الفن التشكيلي والفوتوغرافي القديمة منها والحديثة.
لقد مثل معرض «المدينة والعقل والمخيال»، منعرجا حقيقيا في تاريخ فن الصورة، ولئن جسد البحث العلمي لبنور مشفر في مجاله، فإنه أرخ لعالمين إثنين، عالم المعمار الذي يخص موضوع إبداعه وهو المدينة، وذلك من خلال الاشتغال على الإضاءة والتركيب التي تضفي حركية زمنية على جماد المعمار وتعرض مختلف الحقبات الزمنية في التاريخ التي أثرت هذا المعمار، ليتجلى تلاقح الحضارات في هندسة معمارية برؤية عين فنية استعمل صاحبها كل ما أتيح له من أدوات ليقدم معلومة مخبرية برؤية فنية تشكيلية.
أما العالم الثاني الذي يعد ثورة في عالم هذا الفن، فقد كان نتاج بحث علمي وأسئلة راودت عقل الفنان فكانت الإجابة في مخياله وخياله الذي ذهب به بعيدا، ليحدث رجة فنية، ألا وهي تشكيل لوحة فنية تشكيلية بالتقنيات الرقمية، وهذه الرجة قد تجد رفضا وانتقادا لاذعا من أهل القطاع، لكنها في الواقع ستكون رجة إيجابية ستجعل من أعمال الفنان بنور مشفر تؤرخ لهذا العصر ولأدواته الفنية، فمشفر تفاعل مع حاضره تقنيا، وطوع التقنيات الحديثة فقدم قراءة بصرية فنية لها نكهة متفردة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-