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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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سوسة:معهد «باب الجديد» معلم تاريخي مهدّد بالاندثار
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شروق الجهات
سوسة:معهد «باب الجديد» معلم تاريخي مهدّد بالاندثار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

الشروق – مكتب الساحل:
يرجع تأسيس المعهد الثانوي «باب الجديد» إلى سنة 1897 يقع وسط مدينة سوسة وتخرجت منه أجيال وشخصيات معروفة الآن على الساحة الوطنية والعربية ولكن تم إغلاقه منذ سنة 1994 قصد الصيانة في فترة أولى ثم تم الاستغناء عنه وبقي بناية مهجورة وزادت وضعيته سوءا بعد أن اندلع فيه حريق مؤخرا.
التقت «الشروق» رئيس جمعية «قدماء معهد باب جديد» رشاد الشلّي الذي عبر عن استيائه من الوضعية التي وصل إليها هذا المعهد قائلا «تمّ غلق المعهد بتعلة أنه متداع للسقوط ويحتاج إلى صيانة مؤكدة ولكن تم التفريط فيه من وزارة التربية إلى بلدية سوسة مقابل قطعة أرض لبناء المعهد النموذجي بسهلول، تقدمنا كجمعية بمقترح لبلدية سوسة قصد ترميمه مع المحافظة على طابعه المعماري التاريخي بعد أن جلبنا خبراء مختصين وأثبتوا أن هذا المعهد ليس متداعيا للسقوط كما قيل وأن هناك بعض القاعات في حاجة إلى صيانة لا غير وأكبر دليل أنه منذ غلقه إلى حد اليوم لم يسقط واقترحنا مشروع تحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية ومركز ثقافي تربوي ووفرنا كل مصادر الدعم المالي لذلك ولكن تعددت مراسلاتنا دون أي رد من البلدية».
وأوضح الشلي أنّه «منذ غلقه قيل إنه سيتم تحويل هذا المعهد إلى مقر جديد للبلدية ثم تغير رأيهم قصد تحويله إلى مربض للسيارات وهم في الحقيقة يريدون التفريط فيه للخواص وهي النية الحقيقية لذلك لا يريدون ترميمه وادعوا انه آيل للسقوط، والكاتب العام للبلدية بصدد تحضير قرار هدم قد يتمّ تفعيله في الأيام القليلة القادمة دون مراعاة للبعد التاريخي للمعهد ولا لرمزيته بالنسبة للجهة ولكل من درس فيه».

رضوان شبيل
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شروق الجهات
سوسة:معهد «باب الجديد» معلم تاريخي مهدّد بالاندثار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

الشروق – مكتب الساحل:
يرجع تأسيس المعهد الثانوي «باب الجديد» إلى سنة 1897 يقع وسط مدينة سوسة وتخرجت منه أجيال وشخصيات معروفة الآن على الساحة الوطنية والعربية ولكن تم إغلاقه منذ سنة 1994 قصد الصيانة في فترة أولى ثم تم الاستغناء عنه وبقي بناية مهجورة وزادت وضعيته سوءا بعد أن اندلع فيه حريق مؤخرا.
التقت «الشروق» رئيس جمعية «قدماء معهد باب جديد» رشاد الشلّي الذي عبر عن استيائه من الوضعية التي وصل إليها هذا المعهد قائلا «تمّ غلق المعهد بتعلة أنه متداع للسقوط ويحتاج إلى صيانة مؤكدة ولكن تم التفريط فيه من وزارة التربية إلى بلدية سوسة مقابل قطعة أرض لبناء المعهد النموذجي بسهلول، تقدمنا كجمعية بمقترح لبلدية سوسة قصد ترميمه مع المحافظة على طابعه المعماري التاريخي بعد أن جلبنا خبراء مختصين وأثبتوا أن هذا المعهد ليس متداعيا للسقوط كما قيل وأن هناك بعض القاعات في حاجة إلى صيانة لا غير وأكبر دليل أنه منذ غلقه إلى حد اليوم لم يسقط واقترحنا مشروع تحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية ومركز ثقافي تربوي ووفرنا كل مصادر الدعم المالي لذلك ولكن تعددت مراسلاتنا دون أي رد من البلدية».
وأوضح الشلي أنّه «منذ غلقه قيل إنه سيتم تحويل هذا المعهد إلى مقر جديد للبلدية ثم تغير رأيهم قصد تحويله إلى مربض للسيارات وهم في الحقيقة يريدون التفريط فيه للخواص وهي النية الحقيقية لذلك لا يريدون ترميمه وادعوا انه آيل للسقوط، والكاتب العام للبلدية بصدد تحضير قرار هدم قد يتمّ تفعيله في الأيام القليلة القادمة دون مراعاة للبعد التاريخي للمعهد ولا لرمزيته بالنسبة للجهة ولكل من درس فيه».

رضوان شبيل
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نورالدين بالطيب
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