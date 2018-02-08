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يوم الخميس 08 فيفري 2018
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القصرين:بعد وفاة تلميذتين في حريق بالمبيت:إضراب عام في تالة
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شروق الجهات
القصرين:بعد وفاة تلميذتين في حريق بالمبيت:إضراب عام في تالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

دخلت صباح أمس معتمدية تالة من ولاية القصرين في اضراب عام  وذلك إثر الحادثة الأليمة التي شهدتها اعدادية 25 جويلية بتالة المدينة أمس الأول والتي تمثلت في اندلاع حريق بمبيت الفتيات أسفر عن وفاة تلميذتين وهما سرور هيشري ورحمة السعيدي.

الحريق أدى كذلك الى اصابة 9 تلميذات بحروق متفاوتة استوجبت نقلهن الى مستشفى تالة وبدعوة من الحركة التلمذية بتالة والاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والمحلي بتالة ومن العديد من مكونات المجتمع المدني واحتجاجا على ما اعتبرته البيانات الصادرة عن هذه الجهات – التي تلقت الشروق نسخا منها - غيابا تاما للسلطة وسياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة من قبل دوائر القرار تجاه الجهة.
وأغلقت كافة المؤسسات العمومية والمرافق الخاصة والمعاهد الإعدادية والثانوية باستثناء قسم الاستعجالي والصيدليات، إضراب شاركت فيه كافة أطياف المجتمع المدني والتلاميذ والأهالي للمطالبة بالالتفات إلى تالة وتحسين الوضعيات الاجتماعية بالجهة والنهوض بالمؤسسات العمومية بها.
وانتظمت بالمناسبة مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد المحلي للشغل وجابت الشوارع الرئيسية لتالة وتوجهت الى الاعدادية التي شهدت الكارثة اين انتظمت وقفة رمزية ترحما على روح التلميذتين.
ومن بين المشاركين في الاضراب العام والذين دعوا إليه الحركة التلمذية بتالة حيث أكّد منسقها أيوب بولعابي من معهد احمد الرحموني للشروق أن الإضراب العام جاء تنديدا بحالة التهميش التي تعيشها تالة والجهة عموما وكذلك بمحاولات ضرب المدرسة العمومية والسعي إلى خوصصة التعليم من خلال سياسة اللامبالاة التي تمارسها وزارة التربية تجاه هذه المؤسسات العمومية وما مبيت اعدادية 25 جويلية سوى دليلا على ذلك حسب تعبيره. وأضاف أن جميع المبيتات بمعاهد تالة تعاني من نفس المشاكل، وذكَّر في هذا السياق بدعوة الأهالي إلى تحقيق مطلبهم المتعلق بتحويل تالة إلى ولاية حتى تستأثر بميزانية مستقلة تستطيع بواسطتها تركيز إداراتها الجهوية ومنها المستشفى الجهوي لتفادي تأخر الإسعافات أثناء نقل المرضى إلى مستشفى القصرين. كما تم تشييع جنازة التلميذتين إلى مثواهما الأخير كل بمقبرة مكان الإقامة من قبل الأهالي.
مستثمرو الجهة يتفاعلون
أعلن عدد من المستثمرين بولاية القصرين استعدادهم لإعادة تهيئة مبيت إعدادية 25 جويلية بتالة بعد الحريق الذي أتى على جزء كبير منه. وتعهد المستثمرون في مبادرة تلقائية وبإمكانيات ذاتية طلاء جدران المعهد وتزويد المبيت بمعدات يستحقها تلاميذ قرى مدينة تالة، وتعبّر هذه البادرة على روح التضامن التي تحكم أهالي الجهة.

متابعة محمد صلاح حقي
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شروق الجهات
القصرين:بعد وفاة تلميذتين في حريق بالمبيت:إضراب عام في تالة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 فيفري 2018

دخلت صباح أمس معتمدية تالة من ولاية القصرين في اضراب عام  وذلك إثر الحادثة الأليمة التي شهدتها اعدادية 25 جويلية بتالة المدينة أمس الأول والتي تمثلت في اندلاع حريق بمبيت الفتيات أسفر عن وفاة تلميذتين وهما سرور هيشري ورحمة السعيدي.

الحريق أدى كذلك الى اصابة 9 تلميذات بحروق متفاوتة استوجبت نقلهن الى مستشفى تالة وبدعوة من الحركة التلمذية بتالة والاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والمحلي بتالة ومن العديد من مكونات المجتمع المدني واحتجاجا على ما اعتبرته البيانات الصادرة عن هذه الجهات – التي تلقت الشروق نسخا منها - غيابا تاما للسلطة وسياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة من قبل دوائر القرار تجاه الجهة.
وأغلقت كافة المؤسسات العمومية والمرافق الخاصة والمعاهد الإعدادية والثانوية باستثناء قسم الاستعجالي والصيدليات، إضراب شاركت فيه كافة أطياف المجتمع المدني والتلاميذ والأهالي للمطالبة بالالتفات إلى تالة وتحسين الوضعيات الاجتماعية بالجهة والنهوض بالمؤسسات العمومية بها.
وانتظمت بالمناسبة مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد المحلي للشغل وجابت الشوارع الرئيسية لتالة وتوجهت الى الاعدادية التي شهدت الكارثة اين انتظمت وقفة رمزية ترحما على روح التلميذتين.
ومن بين المشاركين في الاضراب العام والذين دعوا إليه الحركة التلمذية بتالة حيث أكّد منسقها أيوب بولعابي من معهد احمد الرحموني للشروق أن الإضراب العام جاء تنديدا بحالة التهميش التي تعيشها تالة والجهة عموما وكذلك بمحاولات ضرب المدرسة العمومية والسعي إلى خوصصة التعليم من خلال سياسة اللامبالاة التي تمارسها وزارة التربية تجاه هذه المؤسسات العمومية وما مبيت اعدادية 25 جويلية سوى دليلا على ذلك حسب تعبيره. وأضاف أن جميع المبيتات بمعاهد تالة تعاني من نفس المشاكل، وذكَّر في هذا السياق بدعوة الأهالي إلى تحقيق مطلبهم المتعلق بتحويل تالة إلى ولاية حتى تستأثر بميزانية مستقلة تستطيع بواسطتها تركيز إداراتها الجهوية ومنها المستشفى الجهوي لتفادي تأخر الإسعافات أثناء نقل المرضى إلى مستشفى القصرين. كما تم تشييع جنازة التلميذتين إلى مثواهما الأخير كل بمقبرة مكان الإقامة من قبل الأهالي.
مستثمرو الجهة يتفاعلون
أعلن عدد من المستثمرين بولاية القصرين استعدادهم لإعادة تهيئة مبيت إعدادية 25 جويلية بتالة بعد الحريق الذي أتى على جزء كبير منه. وتعهد المستثمرون في مبادرة تلقائية وبإمكانيات ذاتية طلاء جدران المعهد وتزويد المبيت بمعدات يستحقها تلاميذ قرى مدينة تالة، وتعبّر هذه البادرة على روح التضامن التي تحكم أهالي الجهة.

متابعة محمد صلاح حقي
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