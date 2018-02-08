القصرين:بعد وفاة تلميذتين في حريق بالمبيت:إضراب عام في تالة

-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-
دخلت صباح أمس معتمدية تالة من ولاية القصرين في اضراب عام وذلك إثر الحادثة الأليمة التي شهدتها اعدادية 25 جويلية بتالة المدينة أمس الأول والتي تمثلت في اندلاع حريق بمبيت الفتيات أسفر عن وفاة تلميذتين وهما سرور هيشري ورحمة السعيدي.
الحريق أدى كذلك الى اصابة 9 تلميذات بحروق متفاوتة استوجبت نقلهن الى مستشفى تالة وبدعوة من الحركة التلمذية بتالة والاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والمحلي بتالة ومن العديد من مكونات المجتمع المدني واحتجاجا على ما اعتبرته البيانات الصادرة عن هذه الجهات – التي تلقت الشروق نسخا منها - غيابا تاما للسلطة وسياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة من قبل دوائر القرار تجاه الجهة.
وأغلقت كافة المؤسسات العمومية والمرافق الخاصة والمعاهد الإعدادية والثانوية باستثناء قسم الاستعجالي والصيدليات، إضراب شاركت فيه كافة أطياف المجتمع المدني والتلاميذ والأهالي للمطالبة بالالتفات إلى تالة وتحسين الوضعيات الاجتماعية بالجهة والنهوض بالمؤسسات العمومية بها.
وانتظمت بالمناسبة مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد المحلي للشغل وجابت الشوارع الرئيسية لتالة وتوجهت الى الاعدادية التي شهدت الكارثة اين انتظمت وقفة رمزية ترحما على روح التلميذتين.
ومن بين المشاركين في الاضراب العام والذين دعوا إليه الحركة التلمذية بتالة حيث أكّد منسقها أيوب بولعابي من معهد احمد الرحموني للشروق أن الإضراب العام جاء تنديدا بحالة التهميش التي تعيشها تالة والجهة عموما وكذلك بمحاولات ضرب المدرسة العمومية والسعي إلى خوصصة التعليم من خلال سياسة اللامبالاة التي تمارسها وزارة التربية تجاه هذه المؤسسات العمومية وما مبيت اعدادية 25 جويلية سوى دليلا على ذلك حسب تعبيره. وأضاف أن جميع المبيتات بمعاهد تالة تعاني من نفس المشاكل، وذكَّر في هذا السياق بدعوة الأهالي إلى تحقيق مطلبهم المتعلق بتحويل تالة إلى ولاية حتى تستأثر بميزانية مستقلة تستطيع بواسطتها تركيز إداراتها الجهوية ومنها المستشفى الجهوي لتفادي تأخر الإسعافات أثناء نقل المرضى إلى مستشفى القصرين. كما تم تشييع جنازة التلميذتين إلى مثواهما الأخير كل بمقبرة مكان الإقامة من قبل الأهالي.
مستثمرو الجهة يتفاعلون
أعلن عدد من المستثمرين بولاية القصرين استعدادهم لإعادة تهيئة مبيت إعدادية 25 جويلية بتالة بعد الحريق الذي أتى على جزء كبير منه. وتعهد المستثمرون في مبادرة تلقائية وبإمكانيات ذاتية طلاء جدران المعهد وتزويد المبيت بمعدات يستحقها تلاميذ قرى مدينة تالة، وتعبّر هذه البادرة على روح التضامن التي تحكم أهالي الجهة.
دخلت صباح أمس معتمدية تالة من ولاية القصرين في اضراب عام وذلك إثر الحادثة الأليمة التي شهدتها اعدادية 25 جويلية بتالة المدينة أمس الأول والتي تمثلت في اندلاع حريق بمبيت الفتيات أسفر عن وفاة تلميذتين وهما سرور هيشري ورحمة السعيدي.
الحريق أدى كذلك الى اصابة 9 تلميذات بحروق متفاوتة استوجبت نقلهن الى مستشفى تالة وبدعوة من الحركة التلمذية بتالة والاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والمحلي بتالة ومن العديد من مكونات المجتمع المدني واحتجاجا على ما اعتبرته البيانات الصادرة عن هذه الجهات – التي تلقت الشروق نسخا منها - غيابا تاما للسلطة وسياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة من قبل دوائر القرار تجاه الجهة.
وأغلقت كافة المؤسسات العمومية والمرافق الخاصة والمعاهد الإعدادية والثانوية باستثناء قسم الاستعجالي والصيدليات، إضراب شاركت فيه كافة أطياف المجتمع المدني والتلاميذ والأهالي للمطالبة بالالتفات إلى تالة وتحسين الوضعيات الاجتماعية بالجهة والنهوض بالمؤسسات العمومية بها.
وانتظمت بالمناسبة مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد المحلي للشغل وجابت الشوارع الرئيسية لتالة وتوجهت الى الاعدادية التي شهدت الكارثة اين انتظمت وقفة رمزية ترحما على روح التلميذتين.
ومن بين المشاركين في الاضراب العام والذين دعوا إليه الحركة التلمذية بتالة حيث أكّد منسقها أيوب بولعابي من معهد احمد الرحموني للشروق أن الإضراب العام جاء تنديدا بحالة التهميش التي تعيشها تالة والجهة عموما وكذلك بمحاولات ضرب المدرسة العمومية والسعي إلى خوصصة التعليم من خلال سياسة اللامبالاة التي تمارسها وزارة التربية تجاه هذه المؤسسات العمومية وما مبيت اعدادية 25 جويلية سوى دليلا على ذلك حسب تعبيره. وأضاف أن جميع المبيتات بمعاهد تالة تعاني من نفس المشاكل، وذكَّر في هذا السياق بدعوة الأهالي إلى تحقيق مطلبهم المتعلق بتحويل تالة إلى ولاية حتى تستأثر بميزانية مستقلة تستطيع بواسطتها تركيز إداراتها الجهوية ومنها المستشفى الجهوي لتفادي تأخر الإسعافات أثناء نقل المرضى إلى مستشفى القصرين. كما تم تشييع جنازة التلميذتين إلى مثواهما الأخير كل بمقبرة مكان الإقامة من قبل الأهالي.
مستثمرو الجهة يتفاعلون
أعلن عدد من المستثمرين بولاية القصرين استعدادهم لإعادة تهيئة مبيت إعدادية 25 جويلية بتالة بعد الحريق الذي أتى على جزء كبير منه. وتعهد المستثمرون في مبادرة تلقائية وبإمكانيات ذاتية طلاء جدران المعهد وتزويد المبيت بمعدات يستحقها تلاميذ قرى مدينة تالة، وتعبّر هذه البادرة على روح التضامن التي تحكم أهالي الجهة.
-
22:48دوري نجوم قطر: ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل
08 فيفري 2018
-
22:39سيدي بوزيد: الاعلان عن جملة من الاجراءات للتخفيف من حدة التلوّث
08 فيفري 2018
-
22:14صفاقس: 24 عضوا من "آفاق تونس" يعلنون استقالتهم من الحزب
08 فيفري 2018
-
22:00السعودية: إعدام 4 أشخاص اقتحموا منزلاً وإغتصبوا إمرأة وابنها
08 فيفري 2018
-
21:52المدير التجاري لراديو "الديوان" فكري بودية في ذمة الله
08 فيفري 2018
-
21:39البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016
08 فيفري 2018
-
21:18النادي الإفريقي يشكو أبوكو للفيفا
08 فيفري 2018
-
21:15ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تايوان
08 فيفري 2018
-
-
20:55بداية اشغال بناء مسكن ارملة الشهيد محسن بن عاسي.. وتسليم الجراية الشهر القادم
08 فيفري 2018
-
20:47بين القلعة الصغرى وأكودة: تصادم بين شاحنة وقطار يخلف أضرارا مادية
08 فيفري 2018
-
20:40عجز الميزان التجاري يتقلص بشكل طفيف في شهر جانفي 2018
08 فيفري 2018
-
20:34وسط حضور مكثف لمسؤولي الافريقي: تكريم الميساوي والزايد ومنحة مالية من بوصبيع
08 فيفري 2018
-
-
20:13قلعة سنان: تعيين كاتب عام جديد للبلدية
08 فيفري 2018
-
20:08الترجي: بن يحي يحدد قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة أساك كونكورد الموريتاني
08 فيفري 2018
-
19:51ثنائية جديدة ليوسف المساكني مع الدحيل في دوري نجوم قطر
08 فيفري 2018
-
19:37احتجاجا على طردهم من عملهم: 10 عمال يدخلون في اعتصام مفتوح امام مقر ولاية تطاوين
08 فيفري 2018
-
19:24قيس عطية يعود لرئاسة فرع كرة اليد بالترجي
08 فيفري 2018
-