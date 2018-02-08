قبلي:نور الدين الطبوبي: سنتدخّل لحلّ ملف المعلمين النوّاب

الشروق ـ قبلي:

أشرف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الاربعاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي على اشغال المؤتمر الجهوي للشغل.

وفي خطابه بدار الاتحاد أمام عدد كبير من الحضور وممثلي المنظمات الشغيلة أكد الطبوبي أن هناك شريحة واسعة من المعلمين النواب يتقاضون أجورا زهيدة وهو ما اعتبره " أمرا لا يستقيم باعتبار وأن الدولة الراعية لاحترام القانون تشغل المواطنين «تحت الحيط» وأفاد الطبوبي أن ملف "الكاباس" فيه العديد من الاخطاء والاخلالات وأن هناك مجلس وزاري قريب سينعقد في الغرض بالاضافة الى أن الاتحاد سيتدخل لحل ملف المعلمين النواب.

وشدّد الطبوبي أن الاتحاد سيواصل نضاله من أجل دعم الاستقرار بالبلاد من جهة والدفاع عن حق الضعفاء والطبقة العاملة من جهة اخرى من اجل تحقيق الكرامة والعيش الكريم اللذين قامت من اجلهما ثورة 14 جانفي، واضاف الطبوبي انه لا يمكن أن يكون استقرار البلاد على حساب العمال والفئات المهمّشة والضعيفة والمتوسطة حسب تعبيره.

كما قام نورالدين الطبوبي أثناء زيارته لقبلي بتدشين ساحة الزعيم فرحات حشاد وسط المدينة بشارع الحبيب عاشور قبالة مقر الاتحاد الجهوي للشغل كما قام بوضع حجر الأساس لدار العامل.

وأكد الطبوبي في رسالته الى السياسيين أن المنظمة الشغيلة خلقت من رحم الشعب وستبقى في خدمة ابناء هذا الشعب لتحقيق الكرامة كقيمة دستورية واجتماعية ثابتة وترحّم في هذا الاطار على شهداء تونس وشهداء المنظمة الشغيلة.

وكان الطبوبي زار يوم الثلاثاء المستشفى الجهوي بقبلي للاطلاع على الوضع الصحي في الجهة وعاين النقائص خاصة على مستوى التجهيزات الطبية ونقص الإطار الطبي وشبه الطبي واستمع الأمين العام إلى ممثلي النقابات.

مؤكدا على ضرورة التدخل الفوري من الجهات المعنية لمعالجة بعض النقائص في جهة قبلي باعتبارها منطقة حدودية وحساسة وأيضا منطقة هامّة للسياحة الصحراويّة موضحا وأنه من غير المعقول أن يضطرّ أبناء الجهة للذهاب الى صفاقس او قابس او العاصمة في الوضعيات الصعبة.

وشدد الطبوبي على ضرورة التفات الدولة الى ولاية قبلي من أجل التنمية وإقامة مشاريع تنموية وتوفير مواطن الشغل لجميع الفئات.





دلال بوجبلي